한국바이오협회, AI기반 신약개발 산업화 전략 정책보고서 발간

한국바이오협회는 인공지능이 신약개발 전 주기를 혁신하는 핵심 기술로 부상함에 따라 ‘AI 기반 신약개발 산업화 전략’ 정책보고서를 발간했다고 밝혔다.

이 보고서는 글로벌 경쟁 심화 속에서 국내 AI 신약개발 산업의 현주소를 진단하고 실질적인 산업화 전략을 제시하기 위해 작성됐다. 특히 기술 개발 성과 중심의 논의를 넘어, 규제·데이터·인프라·투자·인재를 아우르는 종합적인 산업 생태계 관점에서 국내 AI 신약개발의 구조적 한계와 정책적 지원 방향을 제시하는 데 목적이 있다고 한다.

AI는 신약 후보물질 탐색, 약물 설계, 전임상·임상, 시판 후 안전관리까지 적용 범위가 빠르게 확대되며 개발 기간과 비용을 획기적으로 단축하고 있다. 특히 희귀질환 치료, 맞춤형 의약품, 디지털 치료제 등의 분야에서는 대규모 데이터와 창의적 알고리즘 기반의 AI기술이 핵심 경쟁력으로 작용하고 있다.

해외 주요국은 AI 도입에 맞추어 규제 패러다임 전환을 본격화하고 있으며 AI 신약개발을 국가 전략 산업으로 지정하고 대규모 투자와 규제 완화를 병행하고, 글로벌 산업계 역시 AI 신약개발 기업을 중심으로 후보물질 발굴, 플랫폼 구축, 초고속 임상 진입 사례가 속속 등장하며 산업화가 빠르게 진행 중이다.

반면 국내는 AI 신약개발 관련 투자가 확대되고 있음에도 불구하고, 글로벌 대비 기술력과 산업화 성과 측면에서 아직 격차가 존재하는 것으로 분석됐다. 정부에서 다양한 정책을 발표하고 있지만 논문 영향력, 특허의 글로벌 경쟁력, AI 플랫폼 기반 파이프라인 성과 등에서는 선도국 대비 한계가 있다는 평가다.

AI 기반 신약개발 산업화 전략 정책보고서 표지

특히 보고서는 ▲AI 신약개발 데이터 활용 및 신뢰성 평가에 대한 표준화된 기준과 가이드라인 정립 ▲R&D에서 사업화까지 연결되는 중장기적인 연계형 정책 설계 ▲현장 중심의 바이오-AI 융합 인재 양성 체계 전환 ▲국내 특화형 AI 바이오 전략 분야에 대한 선택과 집중 ▲AI 신약개발 전주기 통합 거버넌스 구축을 핵심 과제로 제안하며, 범정부 차원의 전략적 이행 필요성을 강조했다.

한국바이오협회는 “AI는 더 이상 신약개발의 보조 수단이 아닌 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라”라며 “우리 정부가 국내 AI 신약개발 산업의 구조적 한계를 진단하고, 기술·데이터·규제 등을 아우르는 산업화 전략을 정책적으로 고민해 주시기 바란다”고 밝혔다.