[문정원 이슈리포트] ‘케데헌'이 보여준 한류 새 경로…디지털 인기가 피지컬 체험으로

문화 빅데이터 분석을 통해 한류 확산 방식이 새로운 국면에 접어들고 있다는 연구 결과가 나왔다. 온라인에서 형성된 관심과 참여가 실제 방문과 체험, 소비로 이어지는 이른바 ‘디지털–피지컬 확장’ 구조가 한류 전반에서 본격화되고 있다는 분석이다.

한국문화정보원이 발간한 ‘문화정보 이슈리포트 2025-9호’는 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 사례로, 최근 한류 콘텐츠가 데이터 기반 확산 구조를 통해 오프라인 공간까지 확장되는 과정을 분석했다.

이준 문화콘텐츠학 박사가 집필한 해당 보고서는 문화 빅데이터가 한류 변화의 경로를 읽어내는 핵심 분석 도구로 자리 잡고 있다고 짚었다.

이준 문화콘텐츠학 박사

보고서에 따르면 최근 한류 콘텐츠의 확산은 단순한 시청 수나 조회 수에 머무르지 않는다. 댓글과 숏폼 반응, 밈, 이용자 제작 콘텐츠와 같은 비정형 데이터와 함께 플랫폼 통계, 관람 기록, 관광 이동량 등 정형 데이터를 결합해 분석함으로써, 디지털 관심이 실제 행동으로 전환되는 흐름을 포착할 수 있다는 설명이다.

이 같은 구조가 가장 선명하게 드러난 사례로 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 제시됐다. 작품은 공개 이후 글로벌 시청과 음악 소비, 숏폼 참여를 중심으로 온라인 확산이 이뤄졌고, 이후 테마파크 협업과 전시, 팝업 투어 등 오프라인 공간으로 확장이 이어졌다. 보고서는 이를 ‘디지털 확산–참여 확대–피지컬 체험–브랜드 가치 강화’로 이어지는 순환 구조로 분석했다.

특히 에버랜드와 국립중앙박물관 방문자를 대상으로 한 설문조사 결과도 함께 제시됐다. 온라인 기반의 관심과 참여 경험이 오프라인 체험 만족도와 세계관 이해도를 높이고, 콘텐츠 IP에 대한 긍정적 인식으로 연결되는 경향이 확인됐다는 설명이다. 디지털 접점에서 형성된 경험이 실제 공간 체험의 몰입도를 강화하는 구조가 실증적으로 나타났다는 분석이다.

보고서는 문화 빅데이터를 정형·비정형·하이브리드 데이터로 구분해 설명했다. 스트리밍 수치나 방문 기록 같은 정형 데이터뿐 아니라, 숏폼 반응과 팬 커뮤니티 담론, 세계관 해석 과정에서 생성되는 비정형 데이터가 한류 확산을 설명하는 핵심 지표로 작동하고 있으며, 이러한 데이터는 전시와 체험 공간 기획의 근거로도 활용되고 있다고 짚었다.