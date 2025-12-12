ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 산업통상부
인사
입력 :2025/12/12 16:48
주문정 기자
◇과장급 전보 △다자통상협력과장 지민정 △국가기술표준원 인증산업진흥과장 이용현
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
산업통상부
