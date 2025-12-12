[인사] 공정거래위원회

인사입력 :2025/12/12 16:44

◇국장급 전보 ▲대변인 전성복 ▲기획조정관 김문식 ▲시장감시국장 정희은

