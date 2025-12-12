쿠팡 인력 빨아들이는 무신사...'조남성' 새 대표도 그 중 한 명

조 신임 대표 이어 무신사·29cm 테크 임원도 쿠팡서 이직

유통입력 :2025/12/12 13:23    수정: 2025/12/12 13:35

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

무신사가 쿠팡 출신 조남성 신임 대표 선임을 골자로 한 조직 개편을 단행하며 쿠팡 인력에 대한 흡수를 가속화 하는 모양새다.

무신사는 조남성 대표를 신규 선임하고 영역별 ‘C레벨 책임제’ 도입하는 방식의 조직 개편을 단행했다고 12일 밝혔다. 조 신임 대표는 재무·법무·홍보·인사 등 사업지원을 총괄하게 된다.

2024년 7월 무신사에 합류한 조 신임 대표는 1972년생으로 고려대학교 심리학 학사를 졸업한 후 미국 브리검영대학교에서 조직행동론 석사를 취득했다. 2000년부터 8년간 LG전자 L&D 시니어 매니저를 역임했으며 이후 3년간 퀄컴에서 근무한 후 쿠팡으로 적을 옮겼다. 이후 SK온 기업문화 본부장을 지낸 인적자원 전문가다.

조남성 무신사 신임 대표. (사진=무신사)

이번 조직 개편으로 조 신임 대표를 전면에 내세움에 따라 무신사의 쿠팡 출신 인재 영입은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 새롭게 선임된 C레벨 인사 중 한 명인 전준희 최고기술책임자(CTO)가 쿠팡 출신인 것도 이를 뒷받침한다.

전 CTO는 2020년부터 2년간 쿠팡 엔지니어링 VP로 재직했다. 또 다른 C레벨 인사인 최재영 최고커머스책임자(CCO)도 쿠팡 출신이다. 뿐만 아니라 올해 9월 기준 임원으로 이름을 올린 김영진 테크 29CM엔지니어링 담당도 쿠팡 시니어 스태프 백엔드 엔지니어로 7년간 근무했다.

또 올해 쿠팡에서 무신사로 빠져나간 기술인재만 임원급 2명, 실무급 12명 총 14명인 것으로 알렸다. 기술인재 이탈에 쿠팡은 지난 7월 무신사로 이직한 임원 A, B씨를 상대로 전직금지 가처분을 신청하기도 했으나, 법원에서 기각된 바 있다.

실리콘밸리 사정에 정통한 한 관계자는 “무산사는 원래 (기술분야에서는) 되게 조용했다”며 “최근 공격적으로 (사업을) 키우면서 채용을 하고 있는데, ‘올다무(올리브영·다이소·무신사)’라는 이름값만큼 IT기술이 높은 회사는 아니었다”고 말했다.

이어 “무신사가 갑자기 뜨기 시작했고, 이 때 시스템은 분명히 레거시(구형 하드웨어· 소프트웨어)였을 것”이라면서 “근데 매출은 계속 증가하지, 인수한 시스템 통합 합병은 잘 안되지 여러 문제점이 하나둘씩 나오기 시작하면서 사람을 뽑아 안정화시켜야겠다는 생각이 들었을 것”이라고 추정했다.

관련기사

또 “최근 보안 문제 때문에 수면으로 드러난 것이지 원래도 (쿠팡에서 무신사로의 이직은) 항상 많았다”며 “국내 IT업계에서 쿠팡의 급여 수준이 최고 수준이고, 국내 회사 중 웬만한 기업은 이를 못맞춰준다. 쿠팡에서 갔다고 하면 급여 수준이 적지는 않을 것”이라고 언급했다.

이와 관련해 무신사 관계자는 “인력 충원은 테크 부문을 포함해 상시 채용을 계속 진행하고 있다”면서 “채용할 때 특정 기업 출신을 선호하는 것은 아니지만, 자사가 원하는 인재상이나 경험, 개발 역량이 있다면 항상 열려있다”고 설명했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
무신사 쿠팡 조직 개편 IT 인력 인재 채용 신임 대표 패션 플랫폼 이커머스 전자상거래

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI 생성 '가짜 의사·전문가' 광고 범람...막아질까

"미래 전장서 승리하려면 로봇이 실전형 전우돼야"

"여기는 '테라'와 '켈리'가 넘쳐흐르는 국내 최대 맥주 공장"

"금값, 720만원까지 간다"…골드만삭스 전망, 근거는?

ZDNet Power Center