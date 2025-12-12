엔드림, 500만불 수출의탑-수출의탑 특별탑 2관왕

엔드림(대표 조한서)은 제62회 무역의 날을 맞이해 ‘500만불 수출의 탑’ 및 ‘수출의 탑 특별탑(이하 서비스탑)’을 수상했다고 12일 밝혔다.

‘무역의 날’은 산업통상자원부가 주관하고 한국무역협회가 주최하는 무역발전을 위한 기념일 및 시상식이다. 매년 해외 시장 개척과 수출 증대에 기여한 기업과 유공자를 선정하여 ‘수출의 탑’과 표창을 수여하고 있다.

이번 행사에서 엔드림은 ‘500만불 수출의 탑’ 수상과 더불어 문화 콘텐츠 부문에서 경쟁력을 입증하는 ‘서비스탑’까지 거머쥐며 2관왕의 영예를 안았다. 자체 개발 역량을 기반으로 한 콘텐츠 공급과 북미, 유럽, 아시아 등 전 세계 주요 시장을 아우르는 서비스 전문성이 이번 수상을 견인했다는 평가다.

엔드림은 글로벌 시장에서 ‘드래곤 엠파이어’ ‘월드 워 머신 컨퀘스트’ 등 전략 시뮬레이션 게임(SLG) 장르의 개발력을 인정받고 있다. 특히 국가별 유저 특성을 고려한 현지화 전략과 안정적인 라이브 서비스 노하우를 더해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 끌어올렸다.