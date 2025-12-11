디스펙터, 日 크로스랩스와 전략적 MOU

피지컬 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디스펙터는 일본 교토 소재 AI 연구기관 크로스랩스와 'AI·로보틱스 공동 연구 및 기술 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.

양 기관은 멀티에이전트 시스템, 월드모델 기반 로봇 지능, 엣지 AI 자율 이동, 다중 로봇 오케스트레이션 등 핵심 기술을 중심으로 공동 연구를 진행한다.

음병찬 디스펙터 대표(왼쪽)가 크로스랩스와 업무협약을 체결하고 기념 사진을 찍고 있다. (사진=디스펙터)

실제 로봇 환경에서의 파일럿 프로젝트와 공동 실증 실험, 한국 및 일본 산업 고객들과의 협업 프로젝트를 추진할 계획이다. 이번 협약으로 양국에서 사업을 전개하기 위한 전략적 교두보를 확보했다.

디스펙터는 로봇 운영 플랫폼, 시뮬레이션 환경, 현장 데이터를 제공하고, 크로스랩스는 AI·수학적 모델링·멀티에이전트 연구 역량을 기반으로 기술 개발을 지원한다. 양측은 연구와 실사용 환경 간 연결성을 강화하고 실제 고객 요구에 기반한 기술 적용 가능성을 검증하는 데 집중한다.

음병찬 디스펙터 대표는 "이번 협력은 연구와 현장 적용을 긴밀히 잇는 실질적 파트너십이 될 것"이라고 말했다. 크로스랩스 관계자는 "디스펙터의 현장 기반 역량이 연구 성과의 실증과 적용을 더욱 빠르게 만들 것"이라고 전했다.

양측은 MOU 체결을 계기로 파일럿 프로젝트를 시작으로 협력 분야를 구체화하며, 실제 고객 환경에서의 적용 가능성을 단계적으로 넓혀갈 계획이다.