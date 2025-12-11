헵톤, 지오디핀 기반 ‘TINA Meet-up 2025’ 개최

헵톤은 오는 15일 서울 강남 드림플러스에서 ‘TINA Meet-up 2025 : The First Drive’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 블록체인·AI·모빌리티 분야의 전문가들이 참석해 Geo-DePIN(지오디핀) 기반 공간데이터 기술과 산업 확장 가능성을 공유하는 자리로 마련된다.

TINA는 블록체인 기반 지오디핀 기술을 활용해 이용자가 직접 수집한 공간데이터를 보상으로 연결하는 참여형 생태계를 구축하고 있다.

이용자는 모바일 앱을 통해 장소정보, 도로, 건물환경, 교통 데이터를 제공하며, 이에 대한 보상은 토큰(TINA)으로 지급된다. 헵톤은 이를 기존 중앙집중형 지도·데이터 서비스의 구조적 한계를 보완하는 분산형 데이터 모델이라고 설명했다.

밋업에서는 지오디핀 데이터 구조·프로토콜 아키텍처, 이용자 리워드 메커니즘, 2025–2026년 기술 로드맵, AI·모빌리티·블록체인 융합 데이터 활용 전략 등이 발표될 예정이다.

서문규 헵톤 대표도 기조연설을 통해 TINA의 비전과 향후 확장 전략을 제시한다. 서 대표는 '중앙화 지도 플랫폼의 시대는 끝나가고 있다. TINA는 참여자가 데이터 생산의 주체가 되고, 그 가치가 투명하게 보상되는 분산형 공간데이터 인프라를 구축할 것이다'라고 말했다.

팅크웨어 모바일, 아이오트러스트, 아이나비시스템즈, CPLABS 등 TINA 파트너사들도 행사에 참여해 지오디핀 기술의 산업 적용 가능성과 경제적 전망을 논의할 예정이다.

행사는 2025년 12월 15일 월요일 오후 5시부터 8시까지 드림플러스 강남 지하일층 메인홀에서 진행된다. 주요 프로그램은 TINA 비전·기술 발표, 로드맵 소개, 산업 인사이트 세션, 커뮤니티 질의응답 및 네트워킹 등이다.