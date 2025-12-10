신보, AI 기반 차세대 부실예측 모형 개발

신용보증기금(신보)이 삼정KPMG와 함께 인공지능(AI)을 적용한 차세대 부실예측모형을 개발했다고 10일 밝혔다.

이번 모형은 거시경제 흐름과 기업의 경영상황을 종합 분석해 부실 위험을 사전에 측정하며, AI 기반 실시간 자동 진단 체계로 고도화된 점이 특징이다.

기존 단일 모형에서 업종·규모·업력 등 기업 특성별로 모형을 세분화했다.

신용보증기금 사옥 전경

이에 따라 고위험·취약 기업군을 조기에 파악해 보증재원을 보다 효율적으로 배분할 수 있는 기반을 마련했다.

또 한국은행·국가데이터처의 오픈API를 활용해 신뢰도 높은 주요 경제지표를 자동 수집하고, 머신러닝·딥러닝 등으로 변수 간 복잡한 상관 관계를 학습하도록 설계해 예측 오차를 최소화했다.

이번 모형에는 사용자가 예측 결과의 판단 근거를 확인할 수 있도록 설명가능 AI도 도입됐다. 이를 통해 내부 심사와 정책결정 과정에서 보다 설득력 있는 판단 근거를 제시할 수 있을 것으로 신보 측은 기대하고 있다.

신용평가모형, 조기경보시스템 등 주요 업무에 AI 적용을 단계적으로 확대할 계획이다.

신보 관계자는 “이번 개발은 신보의 리스크 관리체계가 AI 기반으로 본격 전환되는 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 주요 시스템에 AI 도입을 확대해 보증재원의 건전성과 중소기업 금융지원의 안정성을 함께 강화해 나가겠다”라고 말했다.