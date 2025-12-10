디엘지-미라파트너스, 스타트업 투자 생태계 고도화 협력

법무법인 디엘지(DLG Law Corporation, 대표변호사 조원희·안희철)는 9일 서울 서초구에 위치한 법무법인 디엘지 본사에서 스타트업과 벤처투자사를 위한 펀드 운영 및 기업 내부 관리 전문기업 미라파트너스(대표 박미라)와 스타트업 투자 생태계의 운영 효율성과 법률 지원 체계 강화를 위한 협약을 맺었다.

이번 협력은 기술 기반 스타트업과 벤처기업이 창업과 성장의 중요한 단계에서 보다 안전하고 지속 가능한 방식으로 사업에 집중할 수 있도록, 양 기관이 각자의 전문성을 바탕으로 실질적인 도움을 줄 수 있는 구체적인 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

법무법인 디엘지는 스타트업과 벤처기업이 처음 시작할 때부터 성장하는 전 과정에서 법률적으로 도움을 주는 로펌이다. 이번 협력을 통해 특히 창업 초기에 자주 생기는 자금 문제와 법률적인 어려움에 더 잘 대응할 수 있도록 지원할 계획이다. 투자 계약 설계, 지식재산 보호, 규제 대응 과정에서의 법률 자문까지 폭넓게 점검하며, 스타트업이 보다 안정적인 환경에서 사업에 집중할 수 있도록 힘을 모은다.

미라파트너스는 표준화하기 어려운 VC 펀드 회계와 스타트업의 재무·행정·계약 관리 등 복잡한 실무 전반을 서비스화해 제공하며, 창업 기업과 투자사 모두에게 운영 안정성과 실행 효율을 동시에 제공할 계획이다.

법무법인 디엘지 안희철 대표변호사(왼쪽)와 미라파트너스 박미라 대표(오른쪽)가 협력을 위한 MOU를 맺고 있다

양사는 이번 협력을 통해 스타트업의 창업–투자–성장 단계에서 발생하는 실무 과제와 법률 리스크를 다방면으로 진단하고, 자금관리·운영관리·법률자문이 결합된 통합형 지원 체계를 구축한다. 특히 초기 창업팀이 기술 개발과 사업 확장에 집중할 수 있도록 스타트업 백오피스 운영과 법률자문 기능을 전문화하고, 창업 생태계 내 관리 부담과 법적 리스크를 동시에 줄이는 협력 모델을 공동으로 개발할 예정이다.

법무법인 디엘지 안희철 대표변호사는 “지속 가능한 스타트업 생태계는 단단한 투자 기반과 안전한 법률 환경 위에서 성장한다. 이번 협력을 통해 기술과 자본, 법률이 조화를 이루는 실질적인 지원 체계를 함께 만들어가겠다"면서 "법무법인 디엘지는 창업가들이 더 멀리 도전할 수 있도록 든든한 법률 파트너로서 계속 곁을 지키겠다"고 밝혔다.

관련기사

미라파트너스 박미라 대표는 “창업가는 본질에 집중해야 하고, 관리와 운영은 전문화돼야 한다. 이번 협력을 통해 스타트업과 투자사가 핵심 역량에 몰입할 수 있는 환경을 함께 설계하고자 한다. 미라파트너스는 창업 생태계의 보이지 않는 틈을 메우는 실행 파트너로서 본연의 자리를 지켜가겠다"고 말했다.

법무법인 디엘지는 기술 산업과 신사업 분야에 특화한 로펌이다. 스타트업과 벤처기업의 설립 초기부터 기업 구조화, 투자 유치, 지식재산 보호, 규제 대응, 글로벌 진출까지 전 주기에 걸쳐 통합적인 법률 서비스를 제공한다. 특히 인공지능, 블록체인, 바이오 등 첨단 기술 기반 산업에 특화된 전문성을 바탕으로 복잡한 법률 이슈에 기민하게 대응, 창업기업이 흔들림 없이 성장할 수 있도록 안전한 법률 전략을 함께 설계해 왔다.