마이크 달린 스마트 반지 나왔다…"버튼 눌러 녹음"

스마트워치 선구자로 알려진 페블이 신형 스마트 반지 ‘페블 인덱스 01’을 공개했다고 테크크런치 등 외신들이 9일(현지시간) 보도했다.
가격 75달러(약 11만원)인 이 스마트 반지는 오우라, 삼성전자 등 기존 스마트 반지와 달리 심박수 측정이나 동작 감지 등 건강 추적 기능을 지원하지 않는다. 대신 ▲블루투스 ▲마이크 ▲배터리 ▲물리적 버튼만 갖추고 있다. 반지 측면에 있는 버튼을 누르면 마이크를 통해 간단한 음성 메모와 알림을 기록할 수 있도록 설계됐다. 유료 구독도 필요 없다.
녹음된 음성 메모는 블루투스를 통해 스마트폰 앱으로 전송되며, 인공지능(AI)이 녹음 내용을 텍스트로 변환해 저장한다. 앱 내에서 원본 오디오를 재생이 가능하며, 페블 스마트워치나 다른 기기에서 재생하도록 설정할 수 있다.
배터리는 한 번 충전으로 수년 간 사용할 수 있다. 사전 주문 기간에는 75달러, 이후에는 95달러(약 14만원)로 가격이 올라갈 예정이다. 색상은 ▲실버 ▲폴리시드 골드 ▲매트 블랙로 출시되며 iOS, 안드로이드 기기에서 사용 가능하다. 반지 크기는 6호부터 13호까지 총 8가지 사이즈 중에서 선택할 수 있다.
페블에 따르면 한번 충전으로 12~14시간 분량의 녹음이 가능하며, 평균적으로 하루에 10~20회 3~6초 분량 녹음할 경우 약 2년 정도 사용할 수 있다고 회사 측은 밝혔다. 또, 녹음 정보는 클라우드가 아닌 개인 스마트폰에 저장돼 개인정보에 대한 우려도 덜 수 있다고 설명했다.
페블 창업자 에릭 미기코프스키는 "AI 비서 같은 걸 만들려는 게 아니다”며, "제 뇌를 위한 외부 메모리라고 생각한다”고 밝혔다.
이 반지는 100개 이상의 언어를 지원하며, 기기가 블루투스 범위 내에 있지 않을 때를 대비하여 기기 내 메모리 용량을 확보하여 녹음 내용을 저장하고 필사한다. 시끄러운 배경 소음으로 인해 음성 텍스트 변환이 깨질 경우를 대비하여 원본 오디오도 그대로 유지된다.
최근 다양한 음성 메모 웨어러블 기기들이 시장에 나오고 있다. 지난 달 메타 출신 직원들이 설립한 스타트업 ‘샌드바(Sandbar)’는 사용자가 터치식 마이크를 통해 생각을 녹음할 수 있는 ‘스트림 링’을 선보였다.
비구독 모델인 인덱스01과 달리 샌드바 링은 AI 상호작용이 제한된 무료 버전과 무제한 채팅 등 추가 기능을 제공하는 월 10달러(약 1만4천원)짜리 스트림 프로 구독을 모두 제공한다. 스트림 링은 내년 여름에 249달러(약 36만원)에 출시될 예정이다.