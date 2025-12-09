[인사] 국토교통부

◇과장급 전보 ▲서울지방국토관리청 지역협력국장 정창대 ▲익산지방국토관리청 지역협력국장 정상태 ▲국토지리정보원 운영지원과장 서삼호

