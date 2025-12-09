충북대 양자연구센터-구루미, '퀀텀AI 스쿨' 협력

충북대학교(총장 고창섭) 충북양자연구센터(센터장 김기웅)와 AI 기반 교육 플랫폼 전문기업 구루미(대표 이랑혁)가 미래 핵심 기술인 퀀텀 컴퓨팅과 AI 분야 전문 인재를 체계적으로 양성하기 위한 ‘클라우드 기반 충북 퀀텀AI 스쿨(가칭)’ 구축 사업에 협력한다.

9일 구루미에 따르면, 이번 협력은 충북양자연구센터가 보유한 첨단 연구 자산인 초전도 큐빗 양자컴퓨터를 교육용으로 광범위하게 개방하고, 시간적·지리적 접근 한계를 해소해 초·중·고생부터 대학생, 산업체 연구자에 이르는 다양한 학습자들에게 퀀텀 컴퓨팅 교육 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

◆ 고가 자원 활용 극대화, 실습 중심 환경 구축

‘충북 퀀텀AI 스쿨’의 핵심은 클라우드 기반 교육 플랫폼을 구축하고, 궁극적으로는 실제 양자컴퓨터 연동 및 실행 기능을 제공해 현장감 있는 실습 교육을 진행하는 것이다 .사업은 2개년 계획으로 추진된다. 이를 통해 학습자들은 그동안 막연하게 느껴왔던 양자정보과학에 대해 단순 이론 학습을 넘어 시뮬레이터, 에뮬레이터는 물론 실제 양자컴퓨터를 활용해 ‘손으로 익히는’ 실습 경험을 쌓는다.

또 퀀텀 컴퓨팅 활용 분야인 AI 기술과의 융합 학습 환경을 제공해 미래형 융합 인재 양성도 목표로 한다.

김기웅 충북양자연구센터장(오른쪽)과 이랑혁 구루미 대표가 양자AI 스쿨 협력을 위한 MOU를 맺고 있다.

◆ 김기웅 교수 “대한민국 미래 인재에게 접근성 한계 극복”

충북대학교 충북양자연구센터장 김기웅 교수는 “미래 양자 산업을 현실로 가져오기 위해서는 어려서부터 양자적인 마인드를 갖는 인재의 육성이 필수적이다. 하지만 현재 국내에는 공개 가능한 양자컴퓨터 자원 자체가 없어 접근성의 한계로 교육과 실습 연계에 어려움이 있다. 이번 사업을 통해 센터가 보유한 국내 유일의 상업용 양자컴퓨터를 교육용으로 효율적이고 광범위하게 개방해 타 지역 우수 인재들도 시간 및 지리적 제약 없이 양자컴퓨터 교육 및 실습에 접근할 수 있게 될 것”이라며 “이로써 양자 전문 인력 육성에 의한 양자 산업화에 기여할 것”이라고 밝혔다.

구루미 이랑혁 대표는 “구루미의 클라우드 플랫폼 구축 기술을 활용해 양자컴퓨팅 교육 인프라(LMS, 클라우드, 시뮬레이터)를 체계적으로 구축할 것”이라며 “특히 2차연도에는 실제 양자컴퓨터 연동 기능을 통해 인프라 활용을 극대화하고, 퀀텀 컴퓨팅과 AI 기술의 융합 학습 환경을 제공함으로써 미래형 융합 인재를 양성하는 데 주력하겠다”고 강조했다.

◆ 고급 인력 배출과 지역 산업 기여 기대

충북양자연구센터는 이 서비스를 통해 매년 퀀텀 컴퓨팅 및 AI 분야의 전문 지식과 실무 능력을 갖춘 인재를 일정 규모 이상 배출하고, 도내 초중고 학교 동아리 및 교육과정에 서비스를 연계함으로써 국내 양자 개념 및 양자기술 확산에 기여할 것으로 기대하고 있다.

또 충북양자연구센터를 양자·AI 교육의 허브로 기능하게 해 현재 진행 중인 대학ICT연구센터(ITRC)인 양자기술플랫폼연구센터 사업과 연계해 관련 인재를 지역으로 유입하고, 산학연 협력 강화 및 기술 확산 기여를 통해 ‘창발적 로컬 미래경제’를 만드는데 기여함으로써 지역 및 국가 경쟁력 측면에서 선도적 확보를 이룰 계획이다.

한편 구루미는 2015년 9월 설립, 350만명 이상 가입자가 있는 국민 AI 화상 플랫폼이다. 비대면 온라인 독서실 ‘구루미 캠스터디’, 화상회의·화상 교육·라이브 웨비나가 가능한 ‘구루미 비즈’, AI 다자 화상 채팅 ‘구루미 앱’ 서비스를 제공하고 있다.

관련기사

구루미는 웹 RTC 기술을 활용해 윈도(Window)와 맥(Mac) 등 다양한 OS에서 별도의 프로그램 설치 없이 인터넷 브라우저를 통해 접속할 수 있어 사용자 접근성이 높다. 또 암호화된 서버, 통신으로 영상 탈취를 100% 방지하고, 커뮤니케이션 영상과 공유 파일 자료를 저장하지 않아 강력한 보안성을 갖췄다.

이 밖에도 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 운영하는 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 제도의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 분야 인증을 획득해 750개의 공공 기관에서 사용 중이다. 현재 영어, 일본어, 중국어 서비스를 제공하고 있다.