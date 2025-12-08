한수원 "중소·스타트업 AI기술 기반 성장 지원"

한국수력원자력(한수원)이 국내 중소·스타트업의 인공지능(AI) 기술 기반 성장 지원에 나선다.

한수원은 8일 스페이스쉐어 서울역센터에서 리빗 등 국내 중소·스타트업 10개 회사와 협약을 맺고 ▲AI 설루션 현장 도입 ▲AI 기술 개발과 검증 ▲AI 융합 사업모델 발굴 ▲공공데이터 활용 기반 서비스 개발 ▲사업화·시장진출 ▲전문 멘토링 및 실증 지원 등 기업의 기술 성숙도와 필요에 따라 기획-검증-사업화 전체 단계를 포괄하는 맞춤형 지원을 제공하기로 했다.

이 같은 지원을 통해 한수원은 중소기업 디지털전환(DX) 촉진, 산업 전반의 AI 활용 확산, 데이터 기반 혁신 생태계 조성 등 AI 대전환 정부정책에 발맞춰 중소·스타트업의 기술혁신을 도모한다는 방침이다.

박성호 한수원 AI혁신처장은 "국내 중소·스타트업 기업들이 한 단계 더 도약할 수 있는 기반을 마련하고 AI 기술을 활용한 생산성 향상, 비용 절감, 혁신 서비스 개발 등 다양한 성과를 창출해 국가 AI 산업 전반으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.