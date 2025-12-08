[ZD SW 투데이] 슈퍼브에이아이, 데이터·노코딩 기술로 한·미·일 특허 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. 인공지능(AI)을 비롯한 클라우드, 보안 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆슈퍼브에이아이, 데이터·노코딩 기술 한·미·일 특허

슈퍼브에이아이는 '슈퍼브 큐레이트' 솔루션과 'PEFT' 기술로 한·미·일 3개국 특허 등록을 완료했다.

슈퍼브 큐레이트는 방대한 데이터 속에서 학습에 실질적으로 기여하는 데이터만 자동으로 선별해낸다. 이를 통해 전체 학습 데이터를 최대 75%까지 줄이면서도 모델 성능은 15% 향상시킬 수 있다. 불필요한 데이터로 인한 노이즈를 제거하고, 핵심 데이터에만 집중할 수 있게 해주는 기술이다.

PEFT 기술은 거대 AI 모델을 산업 현장에 맞게 커스터마이징할 때 필요한 학습 비용과 메모리 사용량을 줄여준다. 전체 모델을 재학습하는 대신 일부 파라미터만 효율적으로 조정함으로써, 로봇이나 엣지 디바이스 등 피지컬 AI 환경에서도 AI 모델을 경제적으로 구축할 수 있는 환경을 만든다.

◆딥파인, 'CES 2026' 참가

딥파인은 내달 6~9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 '국제전자제품 박람회(CES) 2026'에 참가한다.

이번 전시를 통해 주력 솔루션 '딥파인 스페이셜 크래프터(DSC)'로 글로벌 시장 공략을 강화할 계획이다. DSC는 고가 장비 없이 모바일 기기만으로 기업의 실제 공간을 복제해 3D 디지털 공간을 구축할 수 있다. 이를 다양한 산업 환경에서 활용할 수 있도록 지원하는 확장현실(XR) 기반 공간지능화 솔루션이다.

◆리얼코칭, AI 감정진단 뉴로사이언스 결합 솔루션 출시

리얼코칭은 신경과학 감정 연구와 AI 분석 기술을 결합한 'AI 감정진단'을 을 출시한다. 이 솔루션은 조직 구성원의 말·글·응답 패턴에 담긴 감정적 신호를 AI로 구조화해 분석한다. 심리적 안전감, 정서 상태, 감정 조절, 스트레스 수준 등을 수치화하고, 이를 리더십·이직 위험·몰입도 등 인사(HR) 이슈와 연결한다는 점이 핵심이다.

◆멋쟁이사자처럼-SK인텔릭스, 첫 해커톤 성료

멋쟁이사자처럼은 지난 5일 AI 웰니스 플랫폼 기업 SK인텔릭스와 진행한 해커톤을 성황리에 마무리했다.

심사 결과 대상에는 '이음', 최우수상에는 '나무X함께', 우수상에는 '루티브(Rootive)' '아낌없이주는 나무H 등 총 4개 팀이 선정됐다. 수상팀에는 대상 500만원, 최우수상 300만원, 우수상 각 100만원 등 총 1000만원의 상금이 수여됐다.

◆클라우다이크, AI 영상 분석·자동 숏폼 제작 서비스 '브이픽' 출시

클라우다이크는 영상 내 인물·장면·대사를 AI가 자동 분석해 주요 장면을 구조화하고, 이를 기반으로 숏폼 클립을 자동 생성하는 영상 서비스 '브이픽'을 출시했다.

브이픽은 영상 분석과 숏폼 제작 기능을 함께 제공해 긴 영상의 활용부터 자동 숏폼 생성까지 한 번에 처리할 수 있다. 또 프로젝트 내 모든 영상을 대상으로 장면 단위 검색 기능을 제공한다. 사용자는 자연어 기반 검색으로 원하는 장면을 즉시 찾을 수 있다.

◆에이아이브, 국제 정보보호 표준 'ISO 27001' 인증 획득

에이아이브는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 정보보호 관리체계 인증 'ISO 27001'을 받았다.

ISO 27001은 ISO와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 정보보호 관리체계(ISMS) 분야의 국제 인증이다. 조직적·인적·물리적·기술적 통제 등 4개 영역, 90여 개 세부 통제 항목에 대한 심사를 모두 통과해야만 받을 수 있다.

◆한국전자인증, FIDO 패스키로 금융권·커머스 보안 혁신

한국전자인증은 국내 금융·커머스·공공 분야에서 생체인증(FIDO) 기반 솔루션과 서비스의 인증건수를 연간 300억건 기록했다. 한국전자인증은 국내 인증기관 중 처음으로 FIDO 서비스를 상용화한 기업이다. 금융·핀테크·전자상거래·공공·유통 등 주요 산업 전반에 솔루션을 공급하고 있다.