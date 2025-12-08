HPE, 그린레이크 포트폴리오 확장…"가상화·보안·AI 업그레이드"

HPE가 기업의 IT 현대화와 인공지능(AI) 수요 대응을 위해 하이브리드 클라우드 강화 전략을 내놨다.

HPE는 그린레이크 클라우드 포트폴리오를 확장해 하이브리드 환경에서 안전하고 민첩한 운영 모델 도입을 돕는 기술을 공개했다고 8일 밝혔다. 최근 다수 기업이 비용 증가, 라이선스 변화, 하이브리드 확장 문제로 워크로드 배포 전략을 재검토하는 상황과 맞물린 조치다.

HPE는 이번 업데이트를 통해 가상화를 비롯한 클라우드 네이티브, AI 워크로드 전반을 지원하는 통합 운영 기능을 강화했다. 확장된 HPE 모피어스 소프트웨어(SW)는 멀티 하이퍼바이저 지원과 셀프서비스 클라우드를 제공해 가상머신(VM) 라이선스 비용을 최대 90%까지 절감하도록 설계됐다.

특히 HPE 모피어스는 제로 트러스트 기반 SW 정의 네트워킹, 자동화된 스위치 구성, 동기식 복제 기술을 통해 민첩성과 고가용성을 동시에 확보했다. 쿠버네티스와 컨테이너 워크로드도 HVM 하이퍼바이저 상에서 완전 지원한다. 고객은 VM과 클라우드 네이티브 애플리케이션을 통합 운영할 수 있다.

HPE 제르토 기반 상시 데이터 보호 기능과 빔 기반 이미지 수준 백업 기능도 더해졌다. 이를 통해 고객은 장애 발생 시 즉각적인 복구와 데이터 재사용을 포함한 운영 연속성을 확보할 수 있다.

HPE는 디스커버 컨퍼런스에서 HPE 옵스램프를 활용한 풀스택 AI옵스 전략도 제시했다. 모피어스를 비롯한 옵스램프, 제르토는 단독 또는 HPE 클라우드옵스 제품군과 함께 사용돼 하이브리드 운영을 간소화하고 리소스를 최적화한다.

또 HPE는 엔비디아와 협력해 데이터와 AI 운영의 통합·보호 전략을 강화했다. HPE 알레트라 스토리지 MP X10000은 엔비디아 AI 데이터 플랫폼 설계를 기반으로 실시간 정보 분석을 지원하며, 프라이빗 클라우드 AI는 서버 그래픽처리장치(GPU) 구성과 AI 엔터프라이즈 SW 보호 기능을 확대했다.

AI 시대에 필요한 고성능 데이터 보호를 위해 HPE는 스토어원스 5720와 7700을 공개했다. 특히 올플래시 7700은 시간당 최대 300테라바이트(TB) 인제스트 속도로 복구 시간을 절반 수준으로 줄여 미션 크리티컬 워크로드의 중단 위험을 크게 낮춘다.

HPE는 AMD, 인텔, 엔비디아와 협력해 CPU·GPU 기반 컨피덴셜 컴퓨팅을 강화하고 있다. 이를 통해 데이터와 모델, 운영을 종단 간 암호화하고, 규제가 요구되는 산업군의 보안 요구에도 대응한다.

그린레이크의 업데이트에는 클라우드피직스 플러스, 클라우드 커밋, 강화된 그린레이크 마켓플레이스가 포함됐다. 이 기능들은 하이브리드 운영의 가시성을 높이고 총 운영 비용을 줄이는 데 목적을 둔다.

HPE 파이낸셜 서비스는 클라우드옵스, 모피어스, 제르토 SW 등 주요 제품군에 대해 비용 분할 납부 프로그램과 할인 혜택을 제공해 전환 부담을 낮춘다. 이로써 조직은 예산 제약 속에서도 안정적인 하이브리드 클라우드 구축이 가능해진다.

피델마 루소 HPE 하이브리드 클라우드 수석 부사장 겸 최고기술책임자(CTO)는 "AI, 클라우드, 가상화를 위해 현대화를 추진하는 기업들은 각기 다른 길을 걷고 있다"며 "우리는 고객이 빠르게 움직이고 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 지원한다"고 밝혔다.