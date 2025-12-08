"내년부터 공기처럼 AI 활용해라"…김연수 한컴 대표, 전 직원에 주문한 까닭

인공지능(AI) 기업으로 본격 전환에 나선 한글과컴퓨터가 2026년을 전사적 AI 내재화의 원년으로 선포하고 기업 체질을 뿌리부터 바꾸는 고강도 혁신에 나선다.



한컴은 내년부터 개발 직군은 물론 기획, 마케팅, 인사(HR), 재무 등 비개발 직군을 포함한 전사 모든 직무에 AI 에이전트(Agent)의 상시 활용을 의무화하고, 실제 업무 프로세스를 AI 중심으로 재설계한다고 8일 밝혔다.

이번 전략은 단순히 업무 편의를 돕는 도구 도입 차원을 넘어선다. 이는 고객에게 AI를 제공하는 기업이라면 임직원부터가 가장 까다롭고 능숙한 AI 사용자가 돼야 한다는 김연수 한컴 대표의 강력한 의지가 반영된 결과다.

실제로 국내 많은 IT 기업이 AI 기술을 적용하고 있지만, 특정 개발 부서나 일부 시범 조직에 국한되는 경우가 많았다. 한컴처럼 일반 지원 부서까지 포함해 각 직무별로 최적화된 버티컬(Vertical) AI 툴을 발굴하고, 이를 전사 시스템에 이식해 AI 체질화를 시도하는 사례는 매우 이례적이다.

한컴은 이를 위해 지난 수개월간 각 현업 부서와 별도의 전담 조직이 협력해 실제 업무 적용 시 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 직무별 최적의 AI 설루션 선정을 마치고 본격적인 운영 단계에 돌입했다. ▲재무·회계 부서는 복잡한 세법 검토와 자금 흐름 예측에 AI를 활용하고 ▲기획·마케팅은 시장 조사와 콘텐츠 생성에 생성형 AI를 투입한다. ▲인사(HR) 부서 또한 AI 기반의 데이터 분석을 통해 조직 문화를 진단하는 등 회사의 모든 밸류체인이 AI와 결합해 돌아가게 된다.

김연수 대표가 한컴이 개최한 AI 업무 혁신 전략 세미나 '스마트 워크 위드 AI(Smart Work with AI) 2025'에서 인사말을 하고 있다. (사진=한컴)

한컴은 스스로를 거대한 AI 테스트베드로 삼아 내부에서 철저히 검증된 활용 노하우와 데이터만을 토대로 고객에게 실패 없는 실전형 AI 설루션을 제공한다는 전략이다. 또 이 과정에서 발생할 수 있는 보안 우려를 해소하기 위해 데이터 처리 계약(DPA) 검증 등 보호가 전제된 혁신 가이드라인도 완비했다.

김 대표는 "우리가 하려는 것은 단순한 도구 설치가 아니라 일하는 방식과 생각하는 방식을 송두리째 바꾸는 AX(AI 전환) 실증 실험"이라며 "AI가 업무 전반에 스며들어 단순 반복 업무를 대체하게 되면, 이에 맞춰 기업 문화 역시 임직원들이 더 창의적이고 본질적인 가치 창출에 몰입할 수 있는 형태로 유연하게 진화시킬 계획"이라고 밝혔다.



이어 "한컴 구성원 모두가 AI를 공기처럼 활용하는 경험을 축적하고 이를 자산화해 2026년 AI 시장을 공략하는 핵심 경쟁력으로 삼겠다"고 강조했다.