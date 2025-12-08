에이피알, 홍콩 화재 참사 피해 복구 성금 100만 홍콩 달러 기부

피해 주민 대상 의료 서비스, 재정 지원금 등으로 활용

유통입력 :2025/12/08 10:20

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

글로벌 뷰티 기업 에이피알이 홍콩 북부 아파트 화재 참사 현장의 조속한 피해 복구를 위한 성금 100만 홍콩 달러(한화 약 1억 8천만 원)를 기부했다고 8일 밝혔다.

에이피알은 지난 3일 홍콩 공립 병원 얀 차이 호스피탈(Yan Chai Hospital)에 홍콩 화재 참사 피해 복구를 위한 성금을 전달했다.

이번 화재 참사는 지난달 26일 홍콩 북부 타이포 지역의 ‘웡 푹 코트(Wang Fuk Court)’ 아파트 단지에서 일어난 것으로, 12월 3일 기준 159명의 사망자와 백여명에 달하는 부상자 및 실종자가 발생했다.

에이피알 로고.

에이피알은 이번 참사에 애도와 위로의 마음을 표하는 한편, 조속한 피해 주민 및 유가족 지원과 보금자리 복구를 돕고자 기부를 결정했다.

관련기사

에이피알이 얀 차이 호스피탈에 전달한 성금은 피해 지역 주민을 위한 생필품 구매, 생활 보조 등 재정적 지원에 더해 의료서비스, 심리 상담 등 회복 지원에도 활용될 예정이다.

에이피알 관계자는 “화재로 피해를 입은 모든 분들께 깊은 애도와 위로를 전하며, 에이피알의 성금이 홍콩 지역사회에 작은 위로라도 되길 바란다”며 “주민분들이 하루 빨리 일상으로 돌아갈 수 있기를 희망한다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에이피알 홍콩 화재 성금 아파트

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 내년 HBM4 '램프업' 속도 조절

스테이블코인 PoC 준비하는 은행들

쿠팡, 개인정보 유출 관련 추가 공지…"새 유출 없어, 2차 피해 주의 당부"

"비트코인, 6개월 내 17만 달러 간다…스트레티지가 변수"

ZDNet Power Center