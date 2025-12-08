KT DS, 취약계층 300가구에 김장김치 후원

KT DS가 지난 6일 서울 구로구 화원종합복지관에서 ‘사랑의 김장김치 나눔’ 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

회사 임직원과 노동조합, KT그룹 희망나눔재단 관계자 등 50여명이 참여해 직접 김장 김치를 담그고 취약 계층 300가구에 김장김치를 후원했다.

앞서 11월29일에는 용산장애인복지관에서 임직원 30명이 참여해 장애인 200가구에 김장김치를 나눴다. 두 차례에 걸친 나눔으로 올해 500가구에 5톤의 김장김치를 전달하며, 겨울을 앞둔 이웃들에게 따뜻한 온정을 전했다.

관련기사

KT DS는 2015년부터 홀몸 어르신과 장애인 가구 등 경제적 취약계층을 대상으로 사랑의 김장김치 나눔 활동을 꾸준히 이어 왔으며, 이러한 활동 외에도 매월 정기 어르신 무료 급식 봉사, 농촌 일손 돕기 등 다양한 나눔 활동을 실천하고 있다.

이상국 KT DS 대표는 “AI를 통한 혁신뿐 아니라 지역사회 나눔을 통해 세상의 따뜻한 변화도 이어가고 있다”며 “겨울을 맞아 어려운 이웃에게 나눔을 실천하는 활동들로 따뜻한 세상을 만들어 가겠다”고 말했다.