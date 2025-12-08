ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
스테이블코인
인공지능
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2025/12/08 09:03
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 전보 ▲건축정책과장 김동준 ▲부동산개발사업과장 안진애 ▲중앙토지수용위원회 사무국장 손덕환
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
SK하이닉스, 내년 HBM4 '램프업' 속도 조절
스테이블코인 PoC 준비하는 은행들
쿠팡, 개인정보 유출 관련 추가 공지…"새 유출 없어, 2차 피해 주의 당부"
"비트코인, 6개월 내 17만 달러 간다…스트레티지가 변수"
ZDNet Power Center