[인사] 국토교통부

◇과장급 전보 ▲건축정책과장  김동준 ▲부동산개발사업과장  안진애 ▲중앙토지수용위원회 사무국장 손덕환

