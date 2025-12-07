넷마블, '페이트/그랜드 오더' 2026년 로드맵 발표

넷마블(대표 김병규)은 지난 6일 모바일 RPG '페이트/그랜드 오더' 서비스 8주년을 맞아 2026년 업데이트 로드맵을 발표했다.

회사 측에 따르면 먼저 새해 1월 ▲마법사의 밤 콜라보 ‘쿠마노 온천 살인사건’ ▲칼데아 서머 어드벤처(복각편) ▲어드밴스드 퀘스트가 진행되며, 2월에는 ▲막간의 이야기 제19탄 ▲서비스 3천일 돌파 캠페인 ▲나선증명세계 릴림할롯 ▲설날 캠페인이 예정돼 있다.

3월에는 ▲춤추는 드래곤 캐슬 ▲헌팅 퀘스트 ▲오딜 콜: 신규 임무 개방 캠페인 7탄, 4월에는 ▲2026 봄의 축제 ▲셀럽 서머 익스피리언스 ▲아키타입 인셉션, 5월에는 ▲가정의 달 캠페인 ▲아키타입 인셉션(중·하편) ▲요정 스고로쿠 충롱유희, 6월에는 ▲Lostbelt No.6 클리어 응원 캠페인 ▲미스터리 하우스 크래프터즈 ▲막간의 이야기 제21탄 등이 순차적으로 진행될 예정이다.

넷마블은 AGF2025 기간 페이트/그랜드 오더의 2026년 업데이트 로드맵을 발표했다.

이와 함께 AGF 2025(Anime X Game Festival 2025)에서 레드스테이지부터 공식방송까지 이어지는 이용자 소통 프로그램도 진행해 눈길을 끌었다.

어제(6일) 넷마블은 AGF 2025 레드 스테이지에서 성우 카와스미 아야코와 아사카와 유우를 초청한 특별 무대를 진행했다.

카와스미 아야코는 '페이트/그랜드 오더'에서 서번트 알트리아 펜드래곤, 앤보니, 포우 등을 연기한 인기 성우로, 이번 AGF 레드 스테이지 참여는 세 번째다. 아사카와 유우는 최근 업데이트된 '주장I 허수나침내계 페이퍼 문'에서 메인 서번트 메두사 역을 맡은 성우로, 서비스 8주년을 기념해 처음으로 한국을 방문했다는 것이 회사 측의 설명이다.

두 성우는 무대에서 더빙 비하인드 스토리를 소개하고, 각자가 연기한 서번트에 대한 이야기를 전했으며, 한국 이용자들의 질문에 직접 답하며 진솔한 소통의 시간을 가졌다.

여기에 넷마블은 '페이트/그랜드 오더' 서비스 8주년을 기념해 모든 이용자에게 성정석 40개를 선물로 제공한다고 발표해 현장에서 큰 호응을 얻었다.

넷마블의 이우영 사업 담당자는 "좋지 않은 날씨에도 불구하고 현장에 많은 이용자분들께서 찾아와 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "마스터(이용자)분들과 함께 페이트/그랜드 오더를 끝까지 서비스해 나가고 싶다. 방송을 통해 안내드린 업데이트 계획들도 차질 없이 진행할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 8주년 소감을 밝혔다.