쿠랜드게임즈 '소울마스크', 고대 이집트 확장팩 '쉬프팅 샌드' 2026년 봄 출시

쿠랜드 게임즈는 ‘PC 게이밍 쇼: 모스트 원티드(PC Gaming Show: Most Wanted)’에서 ‘소울마스크’ 최신 실제 게임 플레이 영상을 공개하고, 새해 봄 1.0 정식 버전과 대형 고대 이집트 확장팩 ‘쉬프팅 샌드(Shifting Sand)’를 동시에 출시한다고 5일 밝혔다.

PC 게이밍 쇼: 모스트 원티드는 세계에서 가장 기대되는 게임들을 소개하는 연례 프리뷰 쇼케이스로, 향후 1년간 ‘위시리스트 인기작’으로 주목받는 작품들을 집중적으로 공개하며 출시 예정작의 정보를 가장 먼저 확인할 수 있는 행사다. 정식 출시 전 단계의 기대작들이 이 쇼케이스를 통해 실제 게임 플레이와 독점 콘텐츠를 선보이는 만큼, 행사에 선정되었다는 사실만으로도 해당 작품이 게임 업계와 커뮤니티로부터 높은 기대와 관심을 받고 있음을 의미한다.

‘소울마스크’는 2024년 5월 출시 직후 Steam 글로벌 판매 순위 1위를 기록했으며, 중국·미국·독일·일본·프랑스 등 주요 국가 차트를 휩쓸며 누적 판매량 70만 장을 돌파했다. 유저 평가 역시 ‘매우 긍정적’을 유지하며 탄탄한 팬덤을 구축했다.

소울마스크 대표 이미지.

이번에 공개된 영상은 고대 이집트 신화를 기반으로 설계된 신규 마스크 시스템, 반중력 환경에서의 입체적 탐험, 이동형 기지로 활용 가능한 모듈형 비행선을 핵심으로 소개한다. 플레이어는 호루스·아누비스·아문-라 등의 테마 마스크를 착용해 고유 능력을 사용하며, 사막과 하늘을 넘나드는 새로운 생존 플레이가 가능해진다. 뜨겁고 광활한 사막 풍경과 더불어 새로운 시스템을 암시하는 인상적인 장면도 포함하고 있어 게이머들의 궁금증을 자극한다.

'쉬프팅 샌드' DLC의 주요 배경은 나일강 유역 문명을 기반으로 새롭게 재구성된 세계다. 확장팩의 중심에는 이집트 신들에서 영감을 얻은 새로운 테마 마스크 시스템과 완전히 새로운 형태의 ‘비행선 생존’ 플레이가 자리하고 있다. 게임의 핵심 요소인 ‘마스크’는 고대 이집트 미라 문화와 긴밀한 유사성을 지닌다.

개발사는 “우리는 쉬프팅 샌드에서 마스크가 한 단계 더 진화하기를 바랐다”며, “이번 확장팩에서 마스크가 단순한 영혼의 그릇을 넘어 신적 권능을 발휘하는 도구로서 재탄생한다”라고 설명했다

플레이어는 호루스·아누비스·아문-라·세베크 등 고대 이집트 신을 상징하는 마스크를 착용해 신적 능력을 행사하는 ‘화신’으로 변모한다. 각 마스크는 자유 비행, 적 약화, 재생, 화염 공격 등 테마별 고유 스킬을 제공해 전투·탐험·생존 전반에 새로운 전략성을 더한다. 더불어 기존 배 이동 시스템은 반중력 기반의 모듈형 비행선으로 진화하여, 플레이어는 소형 나무배부터 중형 ‘호크급’ 비행선까지 직접 설계하고 커스터마이징할 수 있다. 부족 전체를 태워 이동 가능한 이 비행선은 사막과 하늘을 넘나드는 새로운 형태의 이동형 거점으로 활용되며, 입체적 생존 플레이를 제공한다.

‘소울마스크’는 이러한 혁신 시스템 위에 장기적인 플레이 가치를 더하는 핵심 콘텐츠를 구축해왔다. 플레이어는 마스크에 깃든 ‘족군 의지’를 활용해 NPC를 포획·훈련하고 부족을 운영하며 영토를 확장할 수 있으며, 육체 전환 및 능력 대여가 가능한 독특한 부착 시스템, 300종 이상의 재능 조합, 다양한 지형과 액션 전투 등 폭넓은 콘텐츠가 제공된다. 출시 이후 개발진의 지속적인 업데이트는 성능·AI·플레이 디테일을 꾸준히 개선해 왔으며, 이러한 대응력은 높은 유지율과 긍정적 평가로 이어지고 있다.

이번에 공개되는 1.0 정식 버전과 이집트 DLC ‘쉬프팅 샌드’를 통해, ‘소울마스크’는 가장 완전한 형태의 생존 샌드박스 게임으로 확장될 예정이다. 신규 게임 모드 3종이 추가되며, 부족 AI를 전면적으로 업그레이드하며, 새로운 마스크 시스템과 경영 플레이가 도입되어 게임의 깊이와 즐길 거리 역시 크게 강화된다.

‘소울마스크’ 1.0 정식 버전과 대형 이집트 DLC ‘쉬프팅 샌드’는 새해 봄 동시 출시될 예정이며, 현재 스팀에서는 30% 할인 이벤트가 진행되고 있다. 할인은 새해 1월 5일까지 유지된다.