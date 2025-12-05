레인보우로보틱스, 세종 신사옥 준공 내년 3월로 연기

레인보우로보틱스가 추진 중인 세종시 집현동 신사옥 및 생산공장 준공 시점이 내년 3월 31일로 연기됐다고 5일 공시했다.

레인보우로보틱스는 작년 5월 이화공영과 278억5천만원 규모 신축공사 계약을 체결하고, 세종테크밸리에서 지하 1층~지상 7층 규모, 부지면적 5천237㎡ 신사옥·생산공장 공사에 착수했다.

레인보우로보틱스 세종시 신사옥 및 로봇 생산 공장 조감도 (사진=레인보우로보틱스)

착공 당시 회사는 완공 시점을 올해 12월 15일로 제시했으나, 공정 일정 조정 등을 이유로 준공 목표를 내년 3월 말로 늦춘 것으로 알려졌다.

세종 신사옥은 레인보우로보틱스의 차세대 생산 거점 역할을 맡으며, 협동로봇을 포함한 자사 로봇을 직접 제조 공정에 투입해 부품·완제품 생산 효율을 높이는 '로봇 공장' 모델로 구축될 예정이다.

신사옥 준공 일정 연기는 향후 생산 능력 확충 계획에도 영향을 줄 전망이다. 회사는 새 공장에서 자동화 비중을 높여 글로벌 로봇 시장 대응력을 끌어올리고 현재 50% 수준의 원가율을 낮춘다는 계획이지만, 해당 일정은 내년 2분기 이후로 밀려나게 된다.