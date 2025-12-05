체크멀, '3백만불 수출 탑' 수상...작년 2백만 달러서 상승

보안기업 체크멀(대표 김정훈)은 '제 62회 무역의 날' 기념행사에서 ‘3백만불 수출의 탑’을 수상했다고 5일 밝혔다. 체크멀은 지난해 2백만불 수출의 탑에 이어 올해도 연속 수상, 글로벌 시장에서 경쟁력을 다시 한번 증명했다.

체크멀은 2016년 설립 이후 자체 랜섬웨어 대응 솔루션 '앱체크(AppCheck pro)'를 중심으로 기술 역량을 강화해 왔다. 일본 시장에는 2017년부터 제품 공급을 시작했으며, 일본 특유의 높은 기술 신뢰 기준을 충족하기 위해 탐지 엔진 고도화, 고객지원 체계 확립, 파트너 협력 기반 정착 등을 지속적으로 추진해 왔다.

이러한 기반을 바탕으로 2022년부터 일본 시장에서 가시적이고 본격적인 성장세가 나타났으며, 앱체크의 랜섬웨어 탐지·차단 기술이 현지 기업과 기관에서 안정적으로 평가되면서 수출이 빠르게 확대됐다.

최근 3년간 일본 수출 실적은 2022년 약 38만 달러, 2023년 약 167만 달러, 2024년 약 440만 달러를 기록하며 꾸준히 성장했다. 이번 수출의 탑 심사 기준인 2024년 7월 1일부터 2025년 6월 30일까지 기간에도 약 460만 달러 수출 실적을 달성, 수상 요건을 충족했다.

올해의 해외 사업 성과는 이보다 더 가파른 상승 흐름을 보이고 있다고 밝혔다. 11월 말 기준 해외 매출은 약 600만 달러고, 연말에는 700만 달러를 넘어설 전망이다.

관련기사

체크멀은 일본 시장 수요 증가에 대응하고 현지 기반을 강화하기 위해 올 8월 도쿄에 자회사 법인을 설립했다. 체크멀 일본 법인은 현지 채널·파트너사를 대상으로 한 영업·기술지원 교육과 브랜드 마케팅을 수행, 이를 통해 고객 대응 품질을 높이고 시장 확대와 매출 성장을 가속화하는 글로벌 경영 전초기지 역할을 하고 있다. 김정훈 대표가 일본 법인에 상근하며 사업을 직접 총괄할 계획이다.

김정훈 체크멀 대표는 "연속적인 수출 탑 수상은 우리 회사의 기술력과 품질이 글로벌 시장에서 객관적으로 인정받았다는 의미”라며 “일본 수출 중심의 고성장을 기반으로 향후 아시아와 북미 시장으로의 확장을 단계적으로 추진할 것이며, 내년에는1000만 달러 수출의 탑 수상도 기대하고 있다”고 말했다.