류제명 차관, 태국 상원 상임위원장 4명과 AI-과기 협력 논의

류제명 과학기술정보통신부 2차관은 4일 서울 국가과학기술자문회의에서 태국 상원의 주요 4개 상임위원장과 만나 한국과 태국 간 과학기술, AI 분야 협력 확대 방안에 대해 논의했다.

면담에서 양국은 AI 인프라, 인재 양성, 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 활용 방안 등 AI 정책 전반에 대해 공유하고 협력 방안에 대해 논의했다. 이를 계기로, 양국 간 전략적 협력을 강화하고, 더 나아가 ASEAN 지역과의 AI 협력 모델을 확대해 나갈 예정이다.

류제명 차관은 “태국은 국가 차원의 AI 전략을 본격 추진 중으로, 의료, 농업, 관광 등 다양한 분야에서 AI 활용을 확대해 나가고 있어 한국과 태국이 긴밀히 협력한다면 동반 성장이 가능할 것으로 기대된다”며 “한국과 태국 간 AI 협력을 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.