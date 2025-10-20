과기정통부-공군, 양자기술 무기체계 개발나선다

과학기술정보통신부 류제명 제2차관과 공군 손석락 참모총장(대장)은 20일 킨텍스에서 양자과학기술분야 상호협력을 위한 업무협약을 체결했다.

양자과학기술은 무GPS 항법, 스텔스 탐지, 군사암호체계 무력화 등을 구현할 수 있는 첨단 기술이다. 미래전장 판도를 바꿀 게임체인저 기술로 인식되면서 각국이 핵심기술을 국가전략기술로 지정, 수출을 통제한다.

이번 업무협약을 통해 과기정통부와 공군은 국내 양자과학기술 역량을 결집·활용한 혁신적 미래 무기체계를 개발할 계획이다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관(오른쪽)과 손석락 공군참모총장이 20일 킨텍스에서 '양자과학기술분야 상호협력을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영했다.(사진=과기정통부 대변인실 이영규)

과기정통부는 공군에 양자 관련 무기체계 소요제기를 위한 자문/인프라 등을 제공하고, 공군은 무기체계 소요제기 시 양자과학기술 적용을 검토할 계획이다.

류제명 과기정통부 제2차관은 “양자과학기술을 활용한 첨단 무기체계 개발이 국방력 강화와 양자과학기술 자립화를 견인 할 것"이라며 "K-방산의 경쟁력도 한층 강화될 수 있을 것"으로 기대했다.

손석락 공군 참모총장은 “공군은 과기정통부와의 적극적인 협력을 통해 양자레이더, 유무인복합전투체계 등 미래전장에서 우위를 달성할 수 있는 도전적이고 혁신적인 기술을 확보하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.