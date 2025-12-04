오라클 서비스 지원 품질 불만 '상당'…"맞춤 서비스 절실"

오라클이 제공하는 서비스 지원 속도·품질에 대한 고객 불만이 높아졌다는 조사 결과가 나왔다.

4일 리미니스트리트가 공개한 '2025 데이터베이스 운영 전략 및 지원 설문조사'에 따르면 오라클 고객이 높은 비용 부담과 지원 문제, 고급 인공지능(AI)·머신러닝(ML) 기능 요구에 직면하면서 데이터베이스 운영 전략 재정립에 나선 것으로 나타났다.

유니스피어 리서치가 전 세계 오라클 데이터베이스(DB) 관리자 200여 명을 대상으로 수행한 이번 조사에서 응답자의 63%는 "오라클 DB 지원 비용이 지나치게 높다"고 답했으며, 87%는 "이슈 해결 지연이 다소 문제되거나 매우 심각하다"고 응답했다. 초기 지원 요청 시 배정된 오라클 엔지니어가 "매우 숙련됐다"고 답한 비율은 단 16%에 불과했다.

오라클이 제공하는 서비스 지원 속도·품질에 대한 불만이 상당하다는 조사 결과가 나왔다. (사진=리미니스트리트)

이런 공급업체 지원·비용 문제를 해결하기 위해 다수 조직이 서드파티 지원을 적극적으로 검토하거나 이미 활용 중인 것으로 나타났다. 응답 기업의 25%가 "현재 3자 유지보수 지원 파트너를 이용 중"이며, 30%는 "이를 고려 중"이라고 답했다. 3자 지원의 가장 큰 기회 영역으로는 클라우드 DB 관리가 37%, 데이터 마이그레이션이 36%, 성능 튜닝은 34%다.

오라클 DB 고객들은 오라클 플랫폼의 높은 비용(58%)과 지원·혁신 격차(31%)로 인해 신규 애플리케이션을 위한 대체 DB 옵션을 모색하고 있다. 그 결과 설문 응답자의 77%가 지난 36개월 동안 오라클 이외의 DB에 새로운 애플리케이션이나 데이터세트를 배포했다고 밝혔다. 또 응답자의 대다수인 52%가 인기 있는 AI·ML 프레임워크와의 통합을 요구하는 것도 전략 확대의 주요 원인이다.

현재 오라클 고객들은 오라클과 함께 SQL Server(59%), MySQL(45%), PostgreSQL(40%), Amazon RDS(28%) 등 다양한 DB를 복수로 사용하고 있다. 응답자의 47%가 거대언어모델(LLM)에 대한 네이티브 지원을 원했지만, 흥미롭게도 많은 이들이 오라클이 이미 버전 19c와 23ai에서 LLM 통합을 구현했다는 사실을 모르고 있었다.

로버트 프리먼 리미니스트리트 오라클 기술 부문 리미니 펠로우는 "기업들은 지능형 자동화를 실현하기 위해 대규모 MS 모델을 빠르게 도입하고 있다"며 "우리의 맞춤화된 오라클 DB 솔루션과 서비스는 고객이 DB 투자의 가치를 극대화하고 AI 혁신을 더욱 자유롭고 유연하게 추진할 수 있도록 지원한다"라고 말했다..