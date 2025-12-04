"방송통신광고 총괄적 지원체게 구축 필요...매체 형평성 확보해야"

한국방송학회는 방송미디어통신위원회의 후원으로 4일 방송통신광고 균형 발전과 진흥 방안 마련 세미나를 개최했다.

온라인 광고시장의 급성장, AI 기반 광고기술의 발전, 이용자 보호 요구 증대 등 다양한 변화가 동시에 나타나면서 기존 방송통신광고 관련 제도만으로는 산업 환경 변화에 충분히 대응하기 어려운 상황이 지속되고 있다.

이에 따라 세미나는 방송통신광고의 총괄적 지원체계 구축을 위한 법제도 개선 방향을 모색하고, 매체 간 형평성을 확보해 지속 가능한 산업 생태계를 조성하기 위한 실질적 논의를 진행하기 위해 마련됐다. 또한 온라인 디지털 광고 분야의 이용자 보호와 투명성 제고를 위한 정책적 과제를 함께 논의해 공정하고 신뢰할 수 있는 광고 환경 조성을 위한 사회적 합의를 도출하겠다는 뜻이다.

발제는 정보통신정책연구원 강준석 연구위원이 ‘방송광고 제도 현황 및 개선 방향’을 주제로, 정보통신정책연구원의 황현정 연구위원이 ‘미디어 융합시대, 방송통신광고 통합 관리 및 진흥방안’을 주제로 맡았다.

하주용 인하대 교수가 좌장을 맡는 통합토론에는 강신규 한국방송광고진흥공사 선임연구위원, 박석철 컬쳐미디어랩 전문위원, 양한열 오픈미디어연구소장, 엄남현 홍익대 교수, 천혜선 디지털산업정책연구소 연구위원, 최세경 중소벤처기업연구원 수석연구위원 등이 참여한다.