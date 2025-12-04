SK에코플랜트 머티리얼즈, 임원인사·조직개편..."운영효율 개선·AI 도입"

SK에코플랜트 머티리얼즈는 “‘O/I(운영 효율 개선) 2.0 with AI’ 전략을 바탕으로 개발·제조 경쟁력과 현장 리더십 강화를 위한 임원 인사 및 조직개편을 단행했다”고 4일 밝혔다.

회사는 2026년을 O/I 2.0 with AI 본격 실행의 원년으로 삼아 ▲품질 ▲소재 분석 ▲생산 기술 등 핵심기술 분야에 AI 기술을 도입하고 전문 인력을 영입하는 등 조직을 재정비했다. 이를 통해 데이터 기반 품질 혁신, 개발 기간 단축, 스마트팩토리 구축을 가속화해 나갈 계획이다.

(사진=SK에코플랜트 머티리얼즈)

또한 SHE(안전·보건·환경) 분야 임원을 자회사 현장에 배치해 실행력을 높이고 안전문화를 정착시키는 등 현장 리더십을 한층 강화할 방침이다.

SK에코플랜트 머티리얼즈에서는 신원식 재무담당이, SK머티리얼즈 퍼포먼스에서는 반근도 제품개발담당이, SK머티리얼즈 제이앤씨에서는 현봉근 사업운영담당이 인사 명단에 올랐다.