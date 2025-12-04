SK그룹 2026년 임원 승진인사 85명 전체 명단

[SK이노베이션 계열]
▲강태욱 ▲김종하 ▲이규혁 ▲이상훈 ▲지미연 ▲김영수 ▲이재열 ▲한성진 ▲이덕환 ▲이주환 ▲임근성
<SK이노베이션 E&S>
▲김도식 ▲박영욱 ▲우병훈
<SK온>
▲장철영
<SK하이닉스>
▲강봉길 ▲강부석 ▲강상철 ▲강영석 ▲고한석 ▲구인재 ▲김병렬 ▲김승호 ▲김영승 ▲김태한 ▲김판선 ▲김현석 ▲박노혁 ▲박사로한 ▲박석상 ▲박준덕 ▲박한울 ▲백영환 ▲손경배 ▲손윤익 ▲양명훈 ▲윤영우 ▲이민영 ▲이주석 ▲이희진 ▲임병용 ▲장경철 ▲정성훈 ▲정치현 ▲조윤정 ▲지해성 ▲채원태 ▲한혜승 ▲함동균 ▲홍명일 ▲황무연 ▲황인태
<SK텔레콤>
▲김석원 ▲김우람 ▲김태희 ▲신상민 ▲안홍범 ▲정형철 ▲최종복 ▲최훈원 ▲이정민
<SK브로드밴드>
▲김영범 ▲박상훈 ▲신범식
<SK에코플랜트>
▲김상헌 ▲김연주 ▲김은경 ▲김정훈 ▲이동규 ▲이상협 ▲박영훈 ▲선병학 ▲김창기
<SK네트웍스>
▲민복기 ▲이경렬 ▲최현규
<SK스퀘어>
▲소영환
<SK케미칼>
▲정지효
<SK에코플랜트 머티리얼즈>
▲신원식
<SK㈜ AX>
▲곽희석 ▲권종민 ▲남주현 ▲백승환 ▲정제원 ▲조기수