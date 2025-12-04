캐노피, 대교그룹에 ‘실시간 급여정산’ 서비스 공급

핀테크 스타트업 캐노피가 교육기업 대교그룹에 ‘실시간 급여정산(유연급여)’ 서비스를 공급했다고 4일 밝혔다. 이번 계약으로 대교그룹 전국 교육사업 근로자들은 일한 시간만큼 급여(수수료)를 즉시 정산받을 수 있게 된다.

대교그룹은 눈높이 학습지, 유아·온라인 교육, 출판, 콘텐츠, 평생교육 등 다양한 사업군을 운영하고 있다. 근무 형태가 정규직부터 시간제, 프리랜서 강사까지 폭넓게 분포돼 있다. 캐노피의 시스템은 이런 복잡한 고용 구조 속에서도 별도 급여 시스템 연동 없이 유연하게 작동할 수 있다.

이인후 캐노피 대표는 “대교그룹과의 협업은 캐노피가 추구하는 ‘근로자 중심의 금융 자율성’이 교육 산업에서도 실현될 수 있음을 보여주는 중요한 사례"라면서 "근로자들이 자신의 노동 시간에 따라 급여의 타이밍을 스스로 선택할 수 있는 구조를 통해 더 건강한 금융 환경을 만들어가고자 한다"고 말했다.

캐노피x대교

캐노피의 실시간 급여정산 서비스는 근로자의 출퇴근 시간을 GPS 기반으로 체크하고, 누적 근로 시간에 따라 급여를 실시간 정산해주는 시스템이다. 대교그룹 근로자들은 캐노피 앱을 통해 언제든 정산 가능 금액을 확인하고, 필요 시 즉시 인출할 수 있다.

교육 업계는 업무 강도와 근무 시간 변동이 큰 특성상, 정산일 이전에 발생하는 생활비나 교육비 등의 부담이 빈번했다. 실시간 급여정산 서비스는 이러한 구조적 문제를 완화해 근로자의 금융 스트레스를 줄이고, 안정적인 근무 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다.