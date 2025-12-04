[프로필] SK AX 손건일 최고고객책임자

SK AX(대표 김완종)가 내년 인공지능(AI) 전환(AX) 중심 성과 실현을 위해 AI 중심 조직 개편과 임원 인사를 단행했다.

SK AX는 고객과 사업을 총괄하는 최고고객책임자(CCO)로는 솔루션·대외 사업에서 성과를 입증한 손건일 엔터프라이즈 서비스부문장을 선임했다고 4일 밝혔다.

이번 개편은 AI 기술 연구와 상품 개발·관리를 강화해 시장 변화에 신속히 대응하고 그룹과 대외 고객사의 비즈니스 모델 혁신을 주도하는 데 초점을 맞췄다.

회사는 손 CCO를 중심으로 사업 현장에서 AX 성과를 구체적으로 만들어내겠다는 방침이다.

다음은 손건일 COO의 주요 약력이다.

성 명 : 손건일

출생년도 : 1973년생

학 력 : 서강대 경영학 석사, 정치외교학·경영학 학사

직무이력 :

2000년 : 액센츄어코리아 파트너

2017년 : 한국IBM컨설팅 전무

2018년 : SK AX 디지털 GTM3그룹장

2019년 : 신세계DF 상무

2024년 : SK AX 비즈 솔루션 사업단장 겸 엔터프라이즈 솔루션2 그룹장

2025년 : SK AX 엔터프라이즈 서비스부문장 겸 엔터프라이즈 솔루션2 본부장