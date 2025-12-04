SK이노베이션 2026년 임원 인사 명단

[SK지오센트릭]
◇사장 선임
▲김종화
[SK이노베이션 계열]
◇임원 신규 선임
▲강태욱 SK이노베이션 DT Infra실장
▲김종하 SK이노베이션 Talent AX실장
▲이규혁 SK이노베이션 SHE실장
▲이상훈 SK이노베이션 전력PJT추진실장
▲지미연 SK이노베이션 HR실장
▲김영수 SK에너지 계기전기실장
▲이재열 SK에너지 CLX문화혁신실장
▲한성진 SK지오센트릭 Polymer공장장
▲이덕환 SK인천석유화학 O/I 혁신추진실장
▲이주환 SK인천석유화학 설비실장
▲임근성 SK아이이테크놀로지 품질경영실장
[SK이노베이션 E&S]
◇임원 신규 선임
▲김도식 SK이노베이션 E&S O/I추진실장
▲박영욱 SK이노베이션 E&S 재생E사업기획실장
▲우병훈 SK이노베이션 E&S PRISM Energy Int'l 법인장
[SK온]
◇임원 신규 선임
▲장철영 SK온 Global Sales실장