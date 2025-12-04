SK이노베이션 2026년 임원 인사 명단

인사입력 :2025/12/04 13:41    수정: 2025/12/04 13:53

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

[SK지오센트릭]

◇사장 선임

▲김종화

[SK이노베이션 계열]

◇임원 신규 선임

▲강태욱 SK이노베이션 DT Infra실장

▲김종하 SK이노베이션 Talent AX실장

▲이규혁 SK이노베이션 SHE실장

▲이상훈 SK이노베이션 전력PJT추진실장

▲지미연 SK이노베이션 HR실장

▲김영수 SK에너지 계기전기실장

▲이재열 SK에너지 CLX문화혁신실장

▲한성진 SK지오센트릭 Polymer공장장

▲이덕환 SK인천석유화학 O/I 혁신추진실장

▲이주환 SK인천석유화학 설비실장

▲임근성 SK아이이테크놀로지 품질경영실장

[SK이노베이션 E&S]

◇임원 신규 선임

▲김도식 SK이노베이션 E&S O/I추진실장

▲박영욱 SK이노베이션 E&S 재생E사업기획실장

▲우병훈 SK이노베이션 E&S PRISM Energy Int'l 법인장

[SK온] 

관련기사

◇임원 신규 선임

▲장철영 SK온 Global Sales실장

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SK이노 임원 인사 SK온 SK이노E&S

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 'HBM 전담' 기술 조직 신설…AI메모리 공략 가속화

'코드레드' 발령한 오픈AI, 챗GPT 아성 지켜낼까

[현장] '노키아의 나라' 핀란드, 갈등 해결 도구로 '오픈소스' 주목한 이유는

오픈AI "구글과 단기 성능 비교 무의미…장기 목표 집중"

ZDNet Power Center