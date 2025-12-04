금호전기, 뉴욕 모마에 '롤리팝 케이블' 납품

조명 전문기업 금호전기는 자사 생활형 IT 액세서리인 '롤리팝 케이블'을 미국 뉴욕의 현대미술관 모마(MoMA)에 공식 납품했다고 4일 밝혔다.

롤리팝 케이블은 번개표 생활형 IT 액세서리다. 스마트폰과 태블릿을 위한 고속 충전 및 데이터 송수신을 지원하는 케이블이다.

금호전기 번개표 '롤리팝 케이블' (사진=금호전기)

이번 납품은 MoMA 디자인스토어 측이 롤리팝 케이블의 독창적 디자인·안정성·일상 활용도를 높게 평가하면서 결정됐다.

MoMA 디자인스토어는 전 세계 크리에이터와 디자이너에게 영감을 주는 공간으로, 독창성과 실용성을 겸비한 제품만을 엄격하게 선별해 입점시킨다.

이번 입점은 '롤리팝 케이블'이 일상 속 작은 아이템에서도 디자인과 기능의 균형이 중요하다는 MoMA의 기준을 충족했다는 점을 보여준다.

금호전기 관계자는 "'생활 속 금호전기'라는 가치가 글로벌 시장에서도 유효함을 보여주는 성과"라며 "세계 소비자의 일상을 더 밝고 편리하게 만드는 다양한 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

한편 회사 측은 이번 협업이 단순한 제품 공급을 넘어, 번개표 브랜드의 디자인 역량을 글로벌 무대에 각인시키는 계기라는 점을 강조했다.