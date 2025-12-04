일화, ‘당앤핏 올리브 레몬 애사비샷’ 정식 출시

식음료 건강기업 일화가 ‘당앤핏 올리브 레몬 애사비샷’을 정식 출시하고 온라인 판매를 본격화한다.

4일 회사에 따르면 해당 제품은 올리브유, 레몬즙, 애사비(사과초모식초) 등 MZ세대 사이에서 유행하는 아침 건강 루틴 성분을 한 번에 섭취할 수 있도록 설계됐다. 캡슐과 액상을 동시에 복용하는 이중 제형으로, 상단 캡슐에는 산패를 방지한 올리브유를, 하단 액상에는 통레몬 1개 분량의 유기농 레몬착즙액과 국내산 사과초모식초 5천mg, 사과농축액이 들어간다.

해당 제품은 9월 와디즈 펀딩에서 처음 공개됐으며, 목표 금액 대비 4913%를 기록했다. 한 병으로 간편하게 건강 관리를 할 수 있다는 점이 관심을 모았다.

일화는 이번 펀딩 성과를 기반으로 자사몰, 네이버 브랜드 스토어, 쿠팡을 통해 제품을 판매한다. 회사는 가벼운 건강 습관을 찾는 소비자층을 겨냥해 당앤핏 제품군 확대를 추진할 계획이다.

한현우 일화 F&B사업본부장은 “저속 노화를 실천하려는 수요가 늘고 있다”며 “당앤핏 이중제형을 중심으로 소비자가 필요한 성분을 간편하게 섭취할 수 있는 제품을 확대하겠다”고 말했다.

당앤핏은 일화가 선보인 혈당 관리 브랜드로, 바나바잎·여주 등을 활용한 ‘바나바잎차’, ‘여주차’ 등을 판매하고 있다.