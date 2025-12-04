인간, 만지지 않고도 감지하는 ‘원격 촉각’ 지녔다

인간도 도요새 같은 일부 동물처럼 직접 만지지 않고 숨겨진 물체를 감지하는 ‘원격 촉각(remote touch)’ 능력을 지니고 있다는 연구 결과가 나왔다고 IT매체 기즈모도가 최근 보도했다. 해당 논문은 지난 10월 IEEE 개발 및 학습 국제 컨퍼런스에 발표됐다.

영국 퀸메리 런던대학 연구진은 “인간이 모래 같은 입자성 물질을 쓰다듬어 내부에 숨겨진 물체를 직접 만지지 않고도 감지해낼 수 있는 능력이 있다”며, “도요새가 지닌 감각과 유사한 형태의 원격 촉각을 인간도 갖고 있다”고 주장했다.

인간이 손으로 만지지 않고도 물체를 감지하는 일종의 '원격 촉각' 능력을 지녔다는 연구 결과가 나왔다. (사진=픽사베이)

논문 주저자인 엘리자베타 베르사체 퀸메리 대학 심리학과 선임 강사는 "인간을 대상으로 원격 촉각을 실험한 것은 이번이 처음”이라며, “인간을 포함한 생명체가 지각하는 방식을 바라보는 우리의 개념을 바꿔 놓을 것"이라고 밝혔다.

연구진은 12명의 참가자에게 모래 속에 숨겨진 큐브를 찾도록 했다. 참가자들은 단순히 모래 위를 쓰다듬기만 했음에도 큐브의 존재를 감지했으며, 실제 정확도는 70.7%에 달했다. 이는 인간의 손이 생각보다 훨씬 민감한 감각 능력을 지녔고 특수한 부리 구조는 없이도 도요새나 물떼새와 같은 동물과 유사한 원격 촉각 능력을 가지고 있음을 시사한다.

또, 촉각 센서를 갖춘 로봇의 원격 촉각 능력도 시험했다. 연구진은 촉각 센서가 탑재된 로봇 팔에 알고리즘을 적용해 위와 유사한 탐색 실험을 진행했는데, 로봇은 종종 오탐지를 보이며 40% 가량의 정확도를 보였다.

관련기사

이번 연구는 인간의 원격 촉각 그 자체만으로 실용성이 크다고 보긴 어렵지만, 촉각을 확장하는 새로운 기술의 가능성을 제시한다는 점에서 의미가 있다. 논문 공동저자 정치 첸 퀸 메리 런던 대학교 첨단 로봇 연구실 박사과정 연구원은 "이 발견은 인간의 촉각 지각을 확장하는 도구와 보조 기술을 설계할 가능성을 열어준다"고 밝혔다.

그는 이어 "이런 통찰력은 고고학 유물을 손상 없이 발굴하거나 화성 토양이나 해저와 같은 모래나 입자가 많은 지형을 탐사하는 등 섬세한 작업을 수행할 수 있는 첨단 로봇 개발에 도움이 될 수 있다"며, "더 나아가 숨겨진 곳이나 위험한 곳의 탐사를 더욱 안전하고 스마트하며 효과적으로 만들어 주는 터치 기반 시스템의 길을 열 것"이라고 덧붙였다.