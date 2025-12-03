코그 '그랜드체이스 클래식', 새 대륙 '솔레네' 업데이트

코그(대표 이종원)은 ‘그랜드체이스 클래식’의 2025년 마지막 대규모 업데이트를 실시했다고 3일 밝혔다.

회사 측에 따르면 이번 업데이트를 통해 신규 지역 ‘솔레네’를 선보였다. ‘솔레네’는 3년만에 선보이는 신대륙으로 그랜드체이스 단원들이 신규 캐릭터 ‘이리스’와 함께 모험의 서사시를 써내려 갈 새로운 맵이다.

‘솔레네’는 모두 5개의 던전으로 이루어져 있으며, 그 중 첫 번째 던전은 ‘영원의 예배당’이다. ‘영원의 예배당’은 ‘이리스’의 회상을 시작으로 비밀스러운 과거를 엿보며, 앞으로 다가올 시련을 추측할 수 있는 흥미로운 전개를 보여준다.

첫 던전 ‘영원의 예배당’과 함께 다양한 업데이트가 진행되어 육성하는 재미를 강화하고, 더 빠른 성장을 지원한다. 캐릭터 최대 레벨 확장, 신규 스킬 룬 시스템 추가, 신규 발찌 장비 추가, 미션 간소화 및 UI 개선 등 업데이트를 통해 캐릭터 육성이 간편해지고, 육성 방향에 따라 개성 있는 능력치를 가진 캐릭터를 만들어 볼 수 있다.

그랜드체이스 클래식의 신규 지역 ‘솔레네’ 영원의 예배당.

새로운 던전과 함께 게임내 새로운 주제가도 공개했다. 이번에 새롭게 선보이는 ‘약속의 노래’는 ‘희망’ 이후 22년만에 선보이는 새로운 주제가로 그랜드체이스의 여정을 표현한다고 회사 측은 설명했다. 주제가는 공식 유(튜브 채널(GrandChase Classic – 약속의 노래)에서 확인 가능하다.

회사 측은 ‘그랜드체이스 클래식’에 캐릭터 ‘각성’ 시스템을 추가해, 기존 캐릭터들의 성장을 더욱 강화하는 동시에 캐릭터의 새로운 모습을 볼 수 있도록 성장 구간을 강화했다. 신캐릭터 ‘이리스’를 출시해 그랜드체이스 세계관의 확장을 예고하는 한 편, 캐릭터 밸런스 개편 및 편의성 개선 등의 다양한 노력을 기울이고 있다.

이와 함께 연말 이벤트도 마련했다. 출석 보상으로 귀여운 눈사람 코스튬 ‘귀염귀염 크리스마스 한 벌 코디 선택 상자’를 지급하고, 선행도 이벤트에 참여해 ‘따끈따끈 붕어빵 코디’, ‘X-mas 사인보드’, ‘크리스마스 펫’ 등 다양한 아이템을 받을 수 있다. 이외 ‘마스터 로드 이벤트’를 통해 새로 선보이는 이벤트 복장 ‘영원의 여행자 코디’, ‘타락한 성자 가이안’ 몬스터 카드 등 다양한 혜택이 제공된다.