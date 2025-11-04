앤트로픽, 코그니전트에 '클로드' 공급…35만 명 업무 지원

앤트로픽이 인공지능(AI) 모델 '클로드'를 코그니전트에 공급하며 고객사를 추가 확보했다.

4일 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 앤트로픽은 코그니전트 임직원 35만 명에게 클로드를 배포하며 업무 효율화를 추진한다. 이번 거래로 코그니전트는 엔터프라이즈 기준 앤트로픽의 세 번째로 큰 고객이 됐다.

두 기업은 계약 상세 조건을 공개하지 않았으나, 코그니전트가 클로드 모델을 자사 고객사에 공동 판매하는 내용이 포함된 것으로 확인됐다.

WSJ는 이번 파트너십 목적이 앤트로픽의 기업 고객 영업망 확장에 있다고 분석했다. 앤트로픽은 기업 내 AI 활용법을 지원하는 '포워드 디플로이드 엔지니어' 팀을 운영하고 있으나, 전 세계 대기업을 모두 지원하기엔 규모가 한정적이었다.

코그니전트는 이번 협력을 통해 시스템 통합업체에서 AI 구축 기업으로의 전환을 추진하고 있다. 자체 소프트웨어 개발 역량을 강화하고 이를 토대로 고객의 비즈니스 혁신을 지원하겠다는 구상이다.

코그니전트는 앤트로픽의 클로드 모델을 자사 서비스와 결합해 금융, 헬스케어, 생명과학 등 주요 산업군에 맞춤형 AI 솔루션을 제공할 예정이다. 두 회사 모두 금융 서비스 부문을 최우선 공략 시장으로 설정했다.

앤트로픽은 이미 IBM과 델로이트를 주요 고객으로 확보한 상태다. 델로이트는 47만 명이 넘는 임직원이 클로드를 사용하는 세계 최대 규모의 엔터프라이즈 AI 배포 사례로 꼽힌다.

폴 스미스 앤트로픽 최고커머셜책임자는 "우리 엔터프라이즈 고객들은 무엇을 하고 싶은지 알고 있지만, 이를 어떻게 달성할지에 대한 조언을 원한다"며 "코그니전트와 협력으로 기업들이 AI 도입을 더 쉽게 추진할 수 있게 됐다"고 말했다.