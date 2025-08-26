코그(KOG)는 그랜드체이스 모바일에 신규 SS등급 마법형 영웅 ‘메타트론’을 업데이트했다고 26일 밝혔다.

신규 영웅 '메타트론'은 잊힌 시대 속 천계의 법칙을 세웠던 규율의 대천사이다. 자신을 부정한 창조주를 등진 그녀는 ‘라피스’의 곁에서 새로운 역사를 바꾸는데 앞장서고 있다.

해당 영웅은 데미지 딜러 본연의 역할에 충실하여 치명타를 기반으로 한 강력한 피해 능력을 갖춘 파괴 속성 마법형이라고 회사 측은 설명했다.

코그, 그랜드체이스 모바일 신규 SS 영웅 ‘메타트론’ 업데이트.

업데이트 기념 다양한 이벤트도 진행한다.

먼저 메타트론의 스토리를 확인할 수 있는 ‘메타트론 강림 이벤트 던전’을 추가했다. 다음 달 1일까지 스토리 확인 및 이벤트 던전을 플레이할 수 있으며, 던전 플레이를 통해 획득한 포인트로 ‘메타트론 스킬컷 로비’, ‘SS 메타트론’, ‘신의 결정’ 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

또 같은 달 22일까지 쿠폰 코드 'GCMETATRON'을 입력하면 ‘로얄 영웅 소환 티켓‘ 10장, '메타트론'의 한벌 아바타 선택권, ‘전용 성장 큐브’ 125개와 ‘신의 결정’ 250개를 보상으로 받을 수 있다.

관련기사

2주간 ‘메타트론 스텝업 이벤트’와 ‘메타트론과 함께 이벤트’로 성장을 지원받을 수 있다. 이 외에도 다양한 이벤트 영웅들을 활용하여 던전을 공략하는 ‘메타트론 던전 돌파’ 이벤트를 진행한다.

이 밖에도 '전직 익스프레스 이벤트', ‘스페셜 영웅 리턴! 이벤트’, ‘메타트론의 기묘한 모험 이벤트’ 등 다양한 혜택과 성장지원을 받을 수 있다.