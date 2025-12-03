카카오픽코마, 오리지널 굿즈 뽑기 '픽코마쿠지' 시작

'일본 한정' 픽코마쿠지, 4작품 대상 서비스

인터넷입력 :2025/12/03 14:18    수정: 2025/12/03 14:35

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오픽코마는 오리지널 굿즈 전용 온라인 쿠지(뽑기) 서비스 ‘픽코마쿠지’를 시작한다고 3일 밝혔다.

픽코마쿠지는 이날부터 ▲TV애니메이션 나 혼자만 레벨업 ▲남편을 내 편으로 만드는 방법 ▲격투 스킬을 연마한 최강 네크로맨서 ▲공백을 채우는 결혼～기한이 정해진 공작 부인은 굴하지 않는다～ 등 4작품의 쿠지(뽑기) 서비스를 시작한다. 

픽코마쿠지는 일본에 한해 운영된다.

(사진=카카오픽코마)

카카오픽코마는 픽코마쿠지를 디지털 만화·소설 플랫폼 픽코마와 연결해 작품 감상 경험을 확대하고 몰입도를 높인다는 방침이다.

김재용 카카오픽코마 대표는 “픽코마를 운영해 온 경험을 바탕으로 픽코마와 픽코마쿠지를 통해 작품을 심도있게 향유하길 희망하는 독자의 니즈에 부응하고, 작품이 가진 재미와 감동이 오래 간직될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
