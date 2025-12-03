동원홈푸드, 美 프랜차이즈 ‘칙필레’ 아시아본부에 소스 공급

동원홈푸드는 미국 치킨샌드위치 프랜차이즈 칙필레(Chick-fil-A)의 아시아본부와 소스 공급 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

동원홈푸드는 칙필레의 아시아 지역 첫 매장인 싱가포르 1호점에 시그니처 소스 ‘칙필레 소스’ 등 디핑류 7종과 발사믹·이탈리안 등 드레싱 4종을 포함한 11개 제품을 공급한다.

동원홈푸드는 자사 식품과학연구원이 싱가포르 현지 맞춤으로 개발한 ‘스파이시 칠리(Spicy Chili)’ 소스가 많은 사랑을 받을 것으로 기대하고 있다. 내년 연간 수출 물량은 약 70톤 규모로 예상된다.

동원홈푸드, 美 대표 프랜차이즈 ‘칙필레’ 아시아본부와 소스 공급 계약. (제공=동원그룹)

동원홈푸드 관계자는 “글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있는 칙필레와 협력을 지속적으로 강화해나갈 예정”이라며 “앞으로도 국내외 다양한 고객사를 확보해 글로벌 소스 기업으로 도약하겠다”고 말했다.