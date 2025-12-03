삼성SDI, '대한민국 기술대상' 수상…"ESS 안전성 입증"

삼성SDI가 에너지저장장치(ESS)의 안전성 강화 및 비용 절감 기술로 '대한민국 기술대상'을 수상했다.

삼성SDI는 3일 서울 강남구 코엑스에서 사흘 일정으로 개막한 산업통상부 주최 '2025 코리아 테크 페스티벌'에서 대한민국 기술대상 산업부 장관상을 받았다고 밝혔다.

지난 1992년 제정된 대한민국 기술대상은 국내 최고 권위의 기술상으로, 산업통상부와 한국산업기술기획평가원(KIET)이 국내 주요 기업을 대상으로 ▲기술의 가치 ▲기술개발 역량 ▲기술의 사업화 등을 종합 평가해 선정하는 포상 제도다.

삼성SDI는 올해 일체형 ESS 솔루션인 SBB의 화재 안전성 강화 및 비용 절감 기술 개발 성과를 제출해 수상의 영예를 안았다. 국내 배터리 업체로는 유일하게 수상했다.

삼성SDI의 대한민국 기술대상 수상 제품 'SBB'

실제로 삼성SDI는 이번 포상 신청에서 배터리 화재 확산 사고 방지 기술, 국내 모든 현장에 원격모니터링 시스템 설치 등을 통한 화재 리스크 감소 등 안전성을 집중적으로 강조했다.

SBB는 20피트(ft) 크기의 컨테이너에 배터리와 안전장치 등을 통합 설치해 고객 편의성과 성능을 극대화한 삼성SDI의 전력용 ESS 배터리 솔루션이다.

내구성이 뛰어난 각형 배터리 폼팩터에 독자 개발한 함침식 소화 기술(EDI)과 열 확산 방지 기술 'No TP' 기술 등을 적용했다.

삼성SDI 관계자는 "ESS 안전성 기술에 관해서는 최고의 경쟁력을 확보하고 있다"면서 "파우치 배터리보다 내구성이 뛰어난 각형의 장점과 첨단 안전성 기술을 토대로 국내 ESS 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.