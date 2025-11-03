삼성SDI, 테슬라와 美 ESS 배터리 공급 논의

삼성SDI가 테슬라 미국 에너지저장장치(ESS)에 대규모 배터리 공급을 논의 중인 것으로 알려졌다.

3일 업계에 따르면 삼성SDI는 최근 테슬라와 미국 ESS 배터리 공급을 논의했다.

북미 ESS 수요가 급증하는 반면, 가격경쟁력이 있는 현지 생산 배터리는 당분간 공급 부족에 처할 것이란 전망이 나오고 있다. 삼성SDI가 향후 미국 공장에서 ESS 배터리 생산 의지를 밝힘에 따라 이같은 논의를 가진 것으로 분석된다.

테슬라는 그 동안 ESS 사업에서 중국산 배터리를 주로 활용해왔다. 그러나 내년부터는 중국산 ESS 배터리에 대한 관세가 7.5%에서 25%로 인상될 뿐 아니라, 트럼프 미국 대통령이 중국과의 무역 갈등을 지속하면서 탈중국 공급망 필요성이 높아졌다.

삼성SDI 기흥 본사

아울러 현지 생산 배터리가 받을 수 있는 첨단제조생산세액공제(AMPC)의 경우 지지난 7월 법 개정으로 중국 기업의 수혜가 제한되는 등 정책 여건이 변화했다. 이에 우리나라 배터리 기업들이 중국산 대체재로 각광받으면서 현지 ESS 배터리 생산 확대를 추진 중이다.

계약이 성사될 경우 삼성SDI는 스텔란티스와의 미국 합작 공장을 활용할 것으로 보인다. 그 동안 라인 전환을 추진해옴에 따라 회사는 이 공장에서 ESS용 니켈코발트알루미늄(NCA) 배터리를 생산을 최근 개시했다. 내년 4분기부터는 시장 주류 제품인 리튬인산철(LFP) 배터리도 생산키로 했다.

전기차 배터리 수요가 급감해 합작 공장 가동률이 급락한 반면, 삼성SDI는 미국 단독 공장이 없는 만큼 ESS 배터리 현지 생산을 위해선 합작공장 전환이 필수적이었다.

해당 사안에 대해 삼성SDI 관계자는 "확정된 것이 없다"고 밝혔다.

앞서 LG에너지솔루션도 지난 7월 체결한 6조원 규모 미국 ESS LFP 배터리 공급 계약 상대가 테슬라인 것으로 알려졌다.