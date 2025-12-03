스낵스, 미리내와 MOU…'노코드 AI'로 반려동물 플랫폼 고도화

웹3 기반 반려동물 라이프스타일 플랫폼 스낵스는 노코드 생성형 AI 플랫폼 기업 미리내테크놀로지스(이하 미리내)와 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 스낵스가 개발 중인 반려동물 슈퍼앱 '푸디'에 미리내의 AI 기술력을 접목하는 것이 핵심이다. 스낵스는 미리내의 '하이퍼플로우' 플랫폼을 활용해 서비스 개발 시간과 비용을 단축하고, AI 에이전트 기능을 고도화할 계획이다.

하이퍼플로우는 코딩 지식 없이도 생성형 AI 서비스를 개발하고 배포할 수 있는 올인원 플랫폼이다. 그래프 기반의 노드 통합 개발 환경(IDE)을 제공해 시각적으로 솔루션을 설계할 수 있으며, 실시간 데이터 학습과 에이전트 협업 기능을 지원한다.

스낵스, 미리내와 MOU.

특히 이번 개발에는 미리내 공동 창업자인 존 웨인라이트가 직접 참여한다. 그는 '심즈' 등 3D 애니메이션 개발에 사용된 '맥스스크립트'의 수석 설계자이자, 애플 스티브 잡스에게 매각된 '오브젝티브-C'를 개발한 엔지니어다.

스낵스의 '푸디'는 자체 토큰($SNAX)을 중심으로 하는 웹3 생태계에 AI 기술을 통합한 앱이다. 게임과 커뮤니티 활동 보상을 커머스나 수의사 상담 등에 활용할 수 있다. 이번 협업을 통해 반려동물 상태에 따른 맞춤형 건강 관리, 행동 교정 가이드, 사료 추천, 병원 예약 등의 AI 서비스를 제공할 예정이다.

존 웨인라이트 미리내 공동 창업자는 "미리내의 AI 기술을 스낵스 플랫폼에 적용하게 되어 기쁘다"며 "성공적인 웹3·AI 협력 사례를 만들어 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증하겠다"고 전했다.