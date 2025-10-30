스낵스, 반려동물 AI 에이전트 '푸디' 공개…웹3 기반 반려동물 포털

웹3 기반 반려동물 라이프스타일 플랫폼 스낵스는 AI 에이전트 '푸디'를 공개했다고 30일 밝혔다. '푸디'는 커뮤니티, 커머스 연동, 동물병원 및 수의사 연결까지 통합하는 웹3 기반 반려동물 포털 역할을 수행할 예정이다.

'푸디'는 스낵스 플랫폼의 4가지 핵심 축(웹3 게이밍, 커뮤니티, AI 에이전트, 커머스)을 아우르는 인터페이스이자 생태계의 중앙 허브 역할을 담당한다.

'푸디'는 수백만 건의 수의학 및 반려동물 데이터를 기반으로 맞춤형 건강 정보와 양육 조언을 제공한다. 또한 수의사와의 실시간 상담 서비스를 지원하며, 향후 동물병원 및 미용 업체 실시간 예약 서비스도 지원할 예정이다.

이 외에도 정보를 바탕으로 제휴 커머스 플랫폼에서 용품을 즉시 구매하고, 견종·묘종별 정보를 교류하는 커뮤니티 기능도 제공한다.

스낵스 플랫폼은 웹3 게임과 '푸디'를 통해 정보 획득에서 액션, 리워드, 소비로 이어지는 네이티브 토큰 '$SNAX'의 선순환 구조를 완성한다는 계획이다. 솔라나를 메인넷으로 하는 $SNAX는 현재 국내외 파트너십과 투자 논의가 진행 중이다.

스낵스 관계자는 "푸디 공개는 스낵스가 단순한 블록체인 프로젝트를 넘어 실생활에 깊숙이 통합된 웹3 슈퍼 앱으로 진화하는 결정적인 단계다"라며, "최근 KBW, 상하이 블록체인위크 등에 참여하며 파트너십 확장과 글로벌 서비스를 준비하고 있다"고 밝혔다.

스낵스는 최근 반려동물 쇼핑몰과의 MOU에 이어 병원, 수의사 등 전문 영역 파트너십을 확장하고 있다. '푸디'는 웹과 디앱(dApp)으로 출시될 예정이다.