"로봇 촉각 만든다"…경희대-서큘러스 공동연구

경희대학교는 인공지능(AI) 로봇 기업 서큘러스와 인간 촉각과 유연성을 모사한 섬유기반 외피 기술 개발에 나섰다고 2일 밝혔다.

양 기관은 지난 10월 말 진행된 경주에서 진행된 '2025 APEC 정상회의'에서 '케데헌 스타일 로봇'을 선보였다. 당시 협업이 공동 연구로 이어졌다.

공동 연구에는 김태경 빅데이터응용학과 교수와 김도경 의과대학 교수, 감선주·송화경 의상학과 교수 등이 참여한다.

국산 휴머노이드 '만서로(MCR-1A)' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

연구팀은 섬유·신소재 분야의 연구력을 바탕으로 로봇 표면에 부착할 수 있는 고탄성·내구성 패브릭 소재를 설계한다. 이에 더해 향후 촉각·압력·온도 센서를 휴머노이드 로봇에 통합하는 것이 목표다.

서큘러스는 최근 인텔 기반 AI 보드 파이코어 시리즈를 개발해 로봇의 두뇌 역할을 고도화해 왔다. 경희대와의 공동연구에서는 로봇의 '피부'에 해당하는 영역으로 연구를 확장한다.

송화경 교수는 "패브릭 재질은 기존의 금속·플라스틱 소재보다 훨씬 유연하고, 형태 변형이 용이해 로봇 감각 표현에 적합하다"라고 말했다.

김태경 교수는 "섬유소재에 센서를 융합해 로봇이 사람의 온기와 접촉을 구분하고 반응하는 수준까지 발전시키려 한다"라고 목표를 밝혔다.

관련기사

박종건 서큘러스 대표는 "휴머노이드 로봇 상용화를 위해서는 외형의 아름다움보다 인간과의 심리적 거리감을 줄이는 표피 기술이 중요하다"라며 "이번 협력을 통해 로봇이 사람 곁에서 자연스럽게 공존할 수 있는 기술적 토대를 마련하겠다"라고 말했다.

경희대-서큘러스 공동연구팀은 내년 상반기까지 패브릭 기반 로봇 표피 프로토타입을 제작한다. 이 기술은 서큘러스가 만드로·로보웍스와 공동 개발 중인 휴머노이드 로봇 'MCR-1'와 돌봄 서비스 로봇 '마이보' 시리즈에 적용할 계획이다.