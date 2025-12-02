정부 주최 1회 AI해킹대회 종합 우승은?...'과학기술정보통신부' 팀 영예

정부가 처음 개최한 AI 해킹 방어대회(ACDC, AI Cyber Defense Contest)에서 종합 우승은 가장 높은 점수를 획득한 ‘과학기술정보통신부’팀(싱귤래러티, 슈퍼블록, 비바리퍼블리카, 토스증권 연합팀)이 차지했다 이 팀은 과학기술정보통신부장관상을 수상했다.

또 일반부문 우승은 ‘GYG’팀(토스, 티오리 연합팀)이, 학생부문 우승은 ‘Pwngrad’팀(KAIST, 숭실대학교 연합팀)이 각각 선정돼 한국인터넷진흥원장상과 한국정보보호산업협회장상을 수상했다.

특별상의 LG유플러스 대표이사 상은 ‘78RL78’팀(78ResearchLab)과 ‘유캔도를아시나요’팀(연세대학교)이, 한국정보보호학회장상은 ‘RHCP’팀(포항공과대학교)이 받았다.

이 행사는 한국인터넷진흥원(원장 이상중, KISA)과 과학기술정보통신부(장관 배경훈, 이하 과기정통부)가 주최하고, 한국정보보호산업협회(회장 조영철, KISIA)가 공동 주관했다. '2025 인공지능 해킹방어 대회(ACDC, AI Cyber Defense Contest)'라는 이름으로 본선 경연이 1일 진행됐다. 과기정통부는 이 행사가 "세계 최초 인공지능(AI) 해킹방어 대회"라고 밝혔다.

이번 인공지능 해킹방어대회(ACDC)는 인공지능 보안 관련 3대 핵심 영역인 ‘인공지능 활용 보안(AI for Security), 인공지능 안전성 확보(Security for AI), 인공지능 플랫폼 보안(AI Platform Security)’을 다룬 해킹 대회다. 과기정통부는 이 세 부문을 모두 다룬 AI해킹 대회는 '2025 ACDC'가 세계 처음이라고 밝혔다.

'2025 인공지능 해킹방어 대회' 종합우승팀인 '과학기술정보통신부'팀원들이 기념촬영을 하고 있다.

'2025 인공지능 해킹방어 대회(ACDC)' 입상자들이 전체 사진을 찍었다.

'2025 ACDC' 예선은 10월 31일부터 11월 1일까지 온라인으로 진행했다. 예선을 통과한 20개 팀(4인 1조, 총 80명)이 이달 1일 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 개최한 본선에 참여해 치열한 경쟁을 펼쳤다.

이번 본선은 해킹방어 대회의 일반적인 깃발 찾기(CTF) 방식 뿐 아니라, 인공지능(AI) 기반 공격과 방어 시나리오(Attack&Defense)까지 포함한 것이 특징이라고 과기정통부는 설명했다. '깃발 찾기(CTF, Capture the Flag)'는 참가자가 문제 속에 숨겨진 ‘깃발(Flag)’이라고 불리는 특정 문자열이나 정보를 찾아내는 경쟁 및 학습형 해킹대회고, AI 기반 공격 및 방어 시나리오(Attack&Defense)는 인공지능을 활용해 상대 인공지능 시스템을 공격(모델 탈취, 데이터 중독 등)하고, 자신의 인공지능 서비스를 보호(AI 기반 탐지, 가드레일, 자동 패치 등)하는 실전형 해킹을 말한다.

인공지능(AI)을 활용한 보안, 인공지능(AI) 안전성 확보, 인공지능(AI) 플랫폼 보안 등 인공지능(AI) 보안 3개 영역을 다룬 높은 난이도의 공격과 방어 시나리오에도, 참가팀은 인공지능(AI) 기술에 대한 높은 수준 이해도와 활용 능력, 기술력을 선보이며 여러 난제를 해결했다고 KISA는 설명했다.

종합우승을 거둔 ‘과학기술정보통신부’팀 조규환(싱귤래러티) 팀장은 "이번 2025 인공지능 해킹방어 대회(ACDC)는 평상시 깊은 생각 없이 사용하고 있는 인공지능(AI)의 보안성에 대해 경각심을 일깨울 수 있는 좋은 대회였다”며, “예선부터 본선까지 재미있게 즐겼고 함께해 준 팀원들과 준비해 주신 관계자분들께 감사하다”고 소감을 전했다.

1~2일 양일간 진행된 시상식과 국내외 주요 인사가 참여한 세미나와 테크 콘퍼런스, 최신 인공지능(AI) 보안 기술 전시, 다양한 부대행사에는 약 1500명이 방문해 현장을 뜨겁게 달궜다고 과기정통부는 진단했다. 특히, 글로벌 연구자와 산업 전문가, 학생 팀이 한자리에 모여 인공지능(AI) 보안의 현재와 미래를 직접 체험하고 논의하는 장을 마련, 의미가 더 컸다고 덧붙였다.

한국인터넷진흥원은 내년부터 인공지능 해킹방어대회(ACDC)를 국제대회로 확장, 대회를 통해 축적한 데이터•기술•경험을 인공지능(AI) 보안 인재 양성, 산업 육성, 국제 협력 네트워크 구축까지 확장할 예정이다. 이를 통해 대한민국이 미래 인공지능(AI) 보안 패러다임을 선도하는 국가로 자리매김하도록 총력을 기울일 계획이다.

한국인터넷진흥원 오진영 정보보호산업본부장은 "우리가 상상할 수 없는 속도의 인공지능(AI) 대전환이 일어나고 있는 가운데 인공지능(AI) 보안을 위한 해킹방어대회(ACDC)의 성공적 개최는 큰 의미가 있다”며 “내년에는 ACDC를 글로벌 무대로 확장해 인공지능(AI) 보안에 대한 대한민국의 역량을 보여주고, 대회 콘텐츠가 인공지능(AI) 보안 인재 양성에도 활용될 수 있게 더 노력할 것”이라고 말했다.