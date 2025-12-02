아리랑 7호 최종 점검…영상전송 장비·자세잡는 자이로 모두 "정상"

우주항공청과 한국항공우주연구원은 ‘다목적실용위성 7호(아리랑 7호)가 2일 오후 1시 40분께 대전 항우연 지상국과의 첫 교신에 성공했다고 밝혔다.

아리랑 7호는 발사 44분 후 VEGA-C 발사체로부터 정상 분리됐다. 오전 3시 30분께는 남극 트롤(Troll) 지상국과 처음 교신했고, 전력 생산을 위한 태양전지판도 성공적으로 전개했다.

최북단 스발바르 지상국과의 교신도 잘 이루어졌고, 위성의 양호한 상태도 확인했다.특히, 영상 데이터 전송을 위한 핵심 장비인 ‘X-밴드 안테나’도 순조롭게 전개됐다.

2일 대전 한국항공우주연구원 위성종합관제실에서 연구진들이 중계 화면을 보며 다목적실용위성 7호 발사 성공을 자축하고 있다.(사진=한국항공우주연구원)

아리랑 7호는 해외 지상국과 10여 차례 교신했다. 오후 1시 40분께는 대전 항우연 지상국과 교신하며 위성 본체와 탑재체가 양호한 상태임을 최종 확인했다.

특히, 항우연은 제어모멘트자이로를 포함한 위성 기능들의 정상 작동도 확인했다. 제어모멘트자이로는 위성 고기동 성능 확보를 위해 처음 아리랑 7호에 도입한 기술이다. 회전하는 물체의 각운동량 원리를 이용한다. 회전량에 따라 토크를 발생시켜 인공위성이나 로봇 등의 자세를 제어하는 장치다.

아리랑 7호는 궤도상 시험과 초기운영을 통해 위성 초기 구동과 탑재체 연동 작동을 점검하고, 내년 상반기부터 본격적인 초고해상도(0.3m급) 지상 관측 영상을 제공할 계획이다.

윤영빈 우주청장은 "우리가 독자 개발한 0.3m급 초정밀 카메라 기술은 세계 5개국 내외만 보유했다"며 "더욱 적극적인 우주개발을 통해 국민 생활에 실질적인 도움을 줄 수 있는 수준 높은 위성 정보 서비스를 지향해 나갈 것"이라고 말했다.