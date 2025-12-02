엔비디아, 자율주행용 AI 모델 발표…"레벨4 연구 지원"

엔비디아가 자율주행 레벨4 연구 활성화를 위해 인공지능(AI) 모델을 오픈형으로 공개했다.

12일 테크크런치 등 외신에 따르면 엔비디아는 미국 샌디에이고에서 열린 '뉴립스 AI 컨퍼런스'에서 자율주행 특화 오픈 추론 비전언어모델(VLM) '알파마요 R1'를 발표했다.

알파마요 R1은 텍스트와 이미지를 결합해 작동하는 형태다. 올해 1월 공개된 '코스모스 리즌 모델' 기반으로 개발됐다. 응답하기 전 사고 과정을 거치는 추론 능력이 강화된 것으로 전해졌다. 차량이 주변을 인식하고 상황에 맞는 업무를 스스로 수행할 수 있도록 돕는다.

엔비디아는 이 모델을 레벨4 자율주행을 위한 핵심 요소로 제시했다. 해당 모델이 차량에 상식적 판단에 가까운 의사결정 능력을 제공할 수 있다는 이유에서다.

레벨4는 사람 없이 특정 구역에서 완전 자동으로 달릴 수 있는 자율주행 단계다. 현재 알파마요 R1은 깃허브와 허깅페이스에 공개됐다.

이날 엔비디아는 '코스모스 쿡북'도 깃허브에 추가했다고 밝혔다. 코스모스 쿡북은 데이터 큐레이션을 비롯한 합성 데이터 생성, 평가 작업을 단계별로 지원해 모델 최적화 과정을 돕는다.

테크크런치는 엔비디아가 그래픽처리장치(GPU) 중심 AI 시장에서 피지컬 AI를 다음 성장축으로 삼는 전략을 강화할 것으로 평가했다. 자율주행 차량과 로봇 산업의 성장이 엔비디아 AI 인프라 수요 확대에 직접 연결된다는 평가다.

빌 달리 엔비디아 최고과학자는 "우리는 로봇이 세상에서 매우 큰 역할을 하게 될 것"이라며 "이를 위한 기술 개발을 지금부터 시작해야 한다"고 밝혔다.