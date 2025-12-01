엽떡과 협업 필리밀리...기획상품·어드벤트 캘린더 출시

뷰티툴 전문 브랜드 ‘필리밀리’가 ‘2025 올리브영 어워즈’ 미용소품 부문에서 1 ·2위 수상을 기념해 ‘동대문엽기떡볶이(이하 엽기떡볶이)’와 이색 협업 상품을 선보인다고 1일 밝혔다.

미용소품 부문에서 전문성을 꾸준히 확대해온 ‘필리밀리’는 대표 제품인 ‘히팅뷰러 와이드핏’과 ‘아이브러시 프로컬렉션(5종)’이 각각 1위, 2위를 수상했다. 히팅뷰러는 속눈썹 뿌리부터 탄탄하게 컬링을 잡아줘 코덕들 사이에서 최애템으로 자리 잡았으며, 아이브러시 프로컬렉션은 메이크업 단계별로 필요한 핵심 브러시 5종으로 구성해 실용성과 완성도, 가성비를 모두 잡은 아이템으로 인기를 끌고 있다.

필리밀리는 이번 수상을 기념, 동대문엽기떡볶이와 협업을 전개한다. 연말 시즌 ‘파티’ 콘셉트에 맞춰, 파티 음식을 대표하는 엽기떡볶이와 파티 메이크업을 완성하는 필리밀리가 만나 고객에게 연말 파티 경험을 선사한다는 의미를 담았다.

필리밀리X동대문엽기떡볶이 컬래보 연출컷

먼저 어워즈 수상에 대한 감사의 마음을 담아 필리밀리는 수상 제품 2종을 어워즈 기획으로 출시한다. ‘필리밀리 히팅뷰러 와이드핏’ 기획세트는 히팅뷰러를 비롯해 접착제 없이 화려한 아이 메이크업을 완성할 수 있는 노글루 포인트 속눈썹과, 엽떡의 공식 캐릭터인 여비더기 스티커로 구성됐다. 특히 히팅뷰러는 예열 시 실리콘 패드 색이 밝아지며 마치 떡처럼 하얗게 변하는 듯한 효과와, 전원 스위치를 켜면 나타나는 ‘치즈 토핑 그래픽’ 등을 적용해 협업의 재미를 더했다. 또한 토핑 스티커와 캐릭터 스티커로 나만의 뷰러를 꾸밀 수 있도록 구성해 컬래보의 매력을 높였다.

2위를 수상한 ‘필리밀리 아이브러시 프로컬렉션(5종)’은 엽기떡볶이 특유의 매콤한 무드를 반영해 레드 컬러 케이스로 새롭게 제작됐다. 특히 완숙 및 반숙 메추리알을 모티브로 한 퍼프를 증정품으로 구성, 귀여운 디자인과 실용성을 모두 갖춘 포인트 아이템으로 이번 협업의 재미를 더한다.

어워즈 기획과 함께 컬래보 컬렉션을 완성할 ‘필리밀리 어드벤트 캘린더’는 파티 메이크업에 꼭 필요한 필리밀리 대표 제품과 엽기떡볶이 감성을 담은 굿즈를 함께 구성해 소장 가치를 높였다. 구성품에는 아이브러시 프로컬렉션, 쿠션 퍼프, 엽기떡볶이 핀뱃지 세트, 엽기떡볶이 1만4천원 할인 쿠폰, 숨은 필리밀리 찾기 콘텐츠 등이 포함된다.

필리밀리는 컬래보를 기념해 오는 13일까지 구매 인증 이벤트를 진행한다. 필리밀리와 엽기떡볶이 공식 인스타그램을 모두 팔로우하고, 제품 사용 후기 또는 사용 인증샷을 필리밀리 공식 계정 태그와 함께 인스타그램 스토리에 업로드하면 된다. 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 ▲1등 호텔 숙박권 ▲2등 필리밀리X엽기떡볶이 연말 시크릿박스, ▲3등 엽기떡볶이 1만4천원 쿠폰을 증정한다.

필리밀리 관계자는 “많은 고객들의 성원에 힘 입어 국민 뷰티툴로 자리 잡은 필리밀리가 즐거운 연말을 선사하고자 엽기떡볶이와 색다른 협업을 기획하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 컬래보를 통해 메이크업은 물론 즐거운 브랜드 경험까지 제공할 수 있는 기회를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.